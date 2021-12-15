Wuling проти копії "Геліка": лобове зіткнення

Найдешевший та найпопулярніший електромобіль у світі Wuling Hongguang Mini EV розбили в краш-тесті, щоб визначити його безпеку під час аварій. Зіткнення відбулось з іншим китайським електромобілем, який зовні нагадує німецький Mercedes-Benz G-класу, повідомляє autoevolution.

Автомобілі врізалися один в одного на швидкості 64 км/год (40 миль/год) зі зміщенням 50%. Як видно з відео, аварія виявилася настільки руйнівною для червоного зменшеного G-Class, що навряд чи всередині хтось вижив би.

Для манекенів Wuling справи виглядають набагато краще. Навіть без вбудованих складних систем безпеки (наприклад, без подушок безпеки), Hongguang Mini EV забезпечив хоч якийсь захист своїм пасажирам завдяки зоні зминання, вбудованій у його шасі. Згідно зі схемою на відео, водій Вулінга має певні шанси вижити, хоча і з травмами голови та ніг. Після аварії двері було нелегко відкрити. Цікаво, що батарея залишилась ціла.

Хоча у цьому тесті Wuling виглядає непогано, однак на практиці такі аварії малоймовірні. Якби навіть з Wuling зіткнувся невеличкий хетчбек, який щонайменше вдвічі від нього важчий, то наслідки були б зовсім іншими. Легко уявити, що така аварія знищить Hongguang Mini EV так само, як і червоний мікроавтомобіль на відео.

Про електромобіль Wuling

Wuling Hongguang Mini EV коштує в Китаї від 28 800 юанів (4 520 доларів США) та продається щомісяця у кількості 40 000 одиниць. Нещодавно естонська тюнінгова компанія FreZe заявила, що виведе цей електромобільчик на ринок Європи під назвою FreZe Nikrob EV за ціною від 9 999 євро. Машина буде доопрацьована для європейського ринку, але конструкція залишиться незмінною.