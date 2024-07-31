67-річний киянин брехав родині загиблої, що авто сім'ї згоріло в Ірпені під час окупації

67-річний киянин місяцями труїв свою цивільну дружину, з якою прожив понад 20 років, аби заволодіти її квартирою та машиною. Після смерті співмешканки, зловмисник намагався привласнити квартиру, а коли це йому не вдалось – забрав авто й заощадження загиблої й переїхав до Волинської області. Про це повідомили у пресслужбах Київської міської прокуратури та поліції Києва у середу, 31 липня.

Слідчі розповідають, що за останній рік 60-річна киянка постійно хворіла, а перед смертю жінка фактично була прикута до ліжка – у неї набрякали руки та ноги, випадало волосся, не було сил та апетиту. Правоохоронці встановили, що останні три місяці чоловік труїв співмешканку хімікатами, підсипаючи їх у їжу та напої. Від цього киянка потрапила до лікарні.

За даними правоохоронців, чоловік продовжував труїти дружину навіть у лікарні, а коли жінка вже не мала можливості самостійно пересуватися – він наполіг на її виписці додому. Невдовзі жінка померла. Згідно з висновками судово-медичної експертизи, смерть киянки настала внаслідок запалення та некрозу внутрішніх органів, спричинених отруєнням важким металом.

Невдовзі чоловік забрав близько 20 тис. доларів померлої та автомобіль Suzuki, сказавши рідним загиблої, що авто згоріло в Ірпені під час окупації. 67-річного киянина поліція затримала у Волинській області. Під час обшуку у його квартирі слідчі вилучили гроші, банківську карту потерпілої, легковик Suzuki, документи та контейнер із сипучою речовиною, яку скерували на експертизу.

У квартирі чоловіка слідчі знайшли пластикову ємність із сипучою речовиною (Фото поліції Києва)

Киянину повідомили про підозру за фактом умисного вбивства цивільної дружини та незаконному заволодінню автомобілем (ч. 2 ст. 115, ч. 1 ст. 289 ККУ). Наразі він перебуває під вартою.