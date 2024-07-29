Зловмисникам загрожує довічне позбавлення волі

У Києві четверо чоловіків викрали 29-річного іноземця, силою відібрали у нього криптовалюту на майже 7 млн грн, а потім задушили. Інцидент стався у понеділок, 29 липня, повідомили у пресслужбі Національної поліції.

Близько опівночі 29 липня мешканці будинку у Солом’янському районі Києва звернулись у поліцію зі заявою про викрадення чоловіка. Сусіди почули крики та побачили, як декілька невідомих б’ють та силоміць садять до авто чоловіка. Після цього у Києві та області було введено спеціальну поліцейську операцію. Невдовзі усі четверо були затримані.

Як з’ясували слідчі, до викрадення 29-річного іноземця причетні четверо чоловіків віком від 24 до 29 років. Зловмисники ретельно підготували план викрадення потерпілого.

«Вони дізналися, що чоловік має біткоїни, вартість яких становить близько семи мільйонів гривень, та вирішили ними заволодіти. Фігуранти відстежили його адресу проживання та близько опівночі, коли він повертався додому, побили, силоміць затягнули до автомобіля й вивезли в закинуту будівлю на території Київської області. Там вони силою змусили потерпілого перерахувати біткоїни на їхній криптогаманець, після чого задушили чоловіка», – розповідають у поліції.

Щоби приховати сліди злочину зловмисники змінили номерні знаки та замаскували авто. Тіло іноземця чоловіки вивезли у ліс, де закопали, а криптовалюту перевели у готівку. Під час проведення слідчих дій поліцейські вилучили у затриманих гроші, автомобіль та інші докази.

Поліція розслідує кримінальне провадження, розпочате за чотирма статтями ККУ:

п. 6 ч. 2 ст. 115 (умисне вбивство з корисливих мотивів);

ч. 4 ст. 187 (розбійний напад);

ч. 3 ст. 146 (незаконне позбавлення волі, вчинене організованою групою осіб);

ч. 1 ст. 396 (приховування злочину).

Суд узяв підозрюваних під варту без можливості внесення застави. Їм загрожує довічне позбавлення волі.