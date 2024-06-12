Зловмисник про свого спільника нічого не розповів, тому він досі на волі

Рівненський міський суд виніс вирок 33-річному чоловіку, який разом із спільником здійснив розбійний напад на подружжя підприємців. За скоєне йому призначили 11 років тюрми з конфіскацією майна, повідомили 12 червня у пресслужбі прокуратури Рівненщини.

Як раніше інформував ZAXID.NET, інцидент стався вночі 23 серпня 2021 року. Близько 01:00 подружжя рівнян повернулося до квартири, яку орендувало. У помешканні на них напали двоє чоловіків у капюшонах і чорних масках. Один із них розпилив в очі 40-річному чоловікові сльозогінний газ, повалив його на підлогу і став бити ногами й руками, погрожуючи вбити, якщо той не віддасть гроші. Інший застосував балончик до 37-річної дружини підприємця і став її душити, а коли жінка закричала – затулив рота рушником.

Коли нападники дізналися пароль до сейфа, то викрали звідти 15 тис. доларів та 500 євро, зв’язали подружжя й втекли з квартири. Пізніше жінці вдалося звільнитися і вона одразу викликала поліцію та «швидку». Медики діагностували у потерпілих крововиливи, забої та осаднення. Поліцейські вилучили з місця події маску, яку потерпілий зірвав з одного із нападників. Пізніше особу зловмисника встановили. Ним виявився 31-річний рівнянин, який перебував під вартою в Овручі на Житомирщині через крадіжку, яку здійснив, уже перебуваючи в розшуку.

«Під час судового розгляду обвинувачений своєї вини не визнав і всіляко заперечував причетність до злочину. Також він так і не повідомив, хто був його напарником», – уточнила ZAXID.NET речниця прокуратури Рівненщини Оксана Жужельська.

Рівненський міський суд визнав 33-річного рівнянина винним за ч. 4 ст. 187 ККУ (розбій, вчинений групою осіб, поєднаний з проникненням у житло потерпілих і спрямований на заволодіння майном у великих розмірах) та призначив покарання у вигляді 11 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Рішення ще можна оскаржити в апеляційному суді.