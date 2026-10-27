Росія активізувала удари по мостах через Дніпро

Міська рада Києва профінансує будівництво водних переправ через Дніпро та підʼїзних шляхів до них. На будівництво КМДА знайде 1 млрд грн, повідомив у вівторок, 27 жовтня, мер Києва Віталій Кличко.

Міський голова повідомив, що під час Ради оборони Києва її члени розглянули реалізацію проєкту будівництва комбінованих водних переправ через річку Дніпро, а також під'їзних шляхів до них. За словами Кличка, з цією ініціативою виступила держава, а Кабмін підтримав постанову про будівництво переправ.

«Місця розміщення визначатиме військове командування, а погоджуватиме, зокрема, Київська міська військова адміністрація. Місто ж, за рекомендацією уряду, віднайде кошти – 1 млрд грн на цей проєкт», – заявив Кличко.

Мер Києва повідомив, що Рада оборони також розглянула питання безпеки роботи мостів у місті з огляду на посилені російські обстріли критичної інфраструктури. За його словами, фахівці напрацьовують додаткові рішення для збереження конструкцій мостових переходів через Дніпро.

Якщо хочете читати головні новини дня оперативно Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google

Додати

Нагадаємо, 27 жовтня росіяни атакували Північний та Південний мости балістичними ракетами. Внаслідок удару утворилася вирва на Південному мосту, пошкоджена інфраструктура метро.