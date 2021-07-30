На даху недобудованої будівлі столичної психлікарні вибухнув невідомий пристрій

На території психіатричної лікарні в Києві стався вибух, унаслідок якого загинув 21-річний хлопець. Попередньою причиною загибелі хлопця поліція називає самогубство.

Як повідомили у поліції Києва, вибух трапився в четвер, 29 липня, близько 23:00, у недобудованій будівлі корпусу психіатричної лікарні на території парку «Кирилівський Гай», що у Шевченківському районі столиці. Невідомий пристрій вибухнув на даху будівлі, внаслідок чого загинув 21-річний хлопець.

Точну причину загибелі хлопця встановлять після проведення судово-медичної експертизи, однак попередньо в поліції його смерть кваліфікують як самогубство. За фактом вибуху й загибелі хлопця слідчий відділ Шевченківського управління поліції розпочав кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 (Умисне вбивство, з додатковою кваліфікацією самогубство) ККУ.

Зазначимо, що напередодні ввечері мешканці різних районів Києва в соцмережах повідомляли, що чули сильний вибух.