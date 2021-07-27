У результаті вибуху є постраждалі, однак їхня кількість наразі невідома

На території промислового парку в Леверкузені, розташованому на заході Німеччини, стався потужний вибух. Попередньо одна людина загинула, четверо отримали важкі травми, 12 – постраждали, а ще чотирьох співробітників парку розшукують.

Вибух трапився зранку у вівторок, 27 липня, повідомляє Deutsche Welle. Причина вибуху наразі не відома. За даними оператора хімпарку, компанії Currenta, внаслідок вибуху виникла пожежа на майданчику утилізації відходів. Постраждали кілька співробітників парку. Згодом влада міста повідомила про чотирьох осіб, які мають тяжкі травми, і ще 16-х поранених. П’ятьох співробітників парку шукають.

На місці події перебувають поліцейські, пожежники і рятувальники. Пообіді пожежу вдалось локалізувати.

Через вибух перекрили прилеглі до району дороги. Мешканців міста просять зачинити вікна, а тих, хто перебуває на вулиці поблизу хімпарку, просять зайти в приміщення. За результатами перших проб повітря небезпеки для людей немає.

Зазначимо, що вибух трапився на найбільшому індустріальному парку Європи. На його території розташовані понад 70 компаній. Серед них – хіміко-фармацевтичний концерн Bayer. На базі його заводів і відкрили цей хімічний парк.