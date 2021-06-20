За попередніми даними, на складі підірвалися залишки «вибухонебезпечних пристроїв»

У сербському місті Чачак стався другий за цей місяць вибух на заводі з виробництва боєприпасів «Слобода», розташованому на околиці. Про це повідомив сербський державний телеканал РТС.

Вибух стався 19 червня пізно ввечері. Він був настільки потужним, що його чули і в центрі Чачака. Над заводом утворилася грибоподібна хмара з диму.

Офіційно причини вибухів не повідомляли. За даними РТС, підірвалися залишки «вибухонебезпечних пристроїв», але про що йдеться, телеканал не уточнює.

За словами керівника медичного центру Чачака Александра Пайовича, троє працівників заводу зазнали поранень. Усіх їх доправили до лікарні.

Вибух пошкодив житлові будинки, у деяких тріснули або вилетіли шибки. Чи є постраждалі серед жителів, не повідомляється. Мер Чачака розпорядився евакуювати людей, що мешкають поблизу заводу, до місцевого футбольного стадіону.

Це вже другий за червень вибух на заводі в Чачаку. Попереднього разу серія вибухів там прогриміла в ніч на 4 червня. Тоді про постраждалих не повідомлялося.