Вибухи на сербській збройовій фабриці тривали цілу ніч

Поблизу сербського міста Чачак вибухнули склади боєприпасів збройової фабрики «Слобода», яка спеціалізується на виробництві артилерійських снарядів.

Сербський сайт Vecernje Novosti пише, що вибухи спричинила пожежа, яка трапилася на заводі вночі 4 червня. За неофіційною інформацією, як зазначає «Балканський оглядач», спочатку загорівся склад гарматних снарядів, потім а полум’я поширилося на інші склади.

#Çaçak | Dûxana li ezmanê bajarê Çaçak ê Sirbîstanê di encama teqîna li kargeha leşkerî ya çekan a "Sloboda" de. pic.twitter.com/fr6FWGWbh6 — Platforma Kund (@kundname) June 4, 2021

Вибухи тривали цілу ніч. На момент вибуху на підприємстві було 60 робітників, вони сховалися в безпечному місці – ніхто не постраждав. Повідомлень щодо постраждалих серед населення також не було.

В будинках, розташованих поблизу заводу, вибухом повибивало вікна. Як пише сайт b92, місцевим мешканцям довелося тікати з домівок. На місцях чергували поліцейські, рятувальники та медики, однак не могли підійти до підприємства з міркувань безпеки.

Станом на ранок пожежа досі не ліквідована, чути поодинокі вибухи. Місцева влада розглядає питання евакуації значної частини мешканців. Причини пожежі досі невідомі.