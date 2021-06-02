В Оманській затоці згорів найбільший корабель ВМС Ірану

В Оманській затоці Аравійського моря за незʼясованих обставин згорів корабель Kharg – найбільше судно Військово-морських сил Ірану. Про це повідомляє агенція Reuters.

Військовий корабель виконував навчальну операцію в міжнародних водах. Пожежа спалахнула близько 02:00 ночі, коли Kharg перебував поблизу порту Джаск.

Вогонь намагалися загасити протягом 20 годин, однак він дуже швидко поширився на різні частини військового судна. Держагенція IRNA заявила, що «операція з порятунку провалилася».

Джерела Reuters кажуть, що екіпаж вдалось врятувати, але після пожежі судно затонуло. Про постраждалих не повідомляється. Про причини інциденту в Ірані також поки що не повідмоляли.

Kharg – допоміжне військове судно ВМС Ірану, яке побудували ще в 1977 році у Великій Британії. У ВМС Ірану корабель надійшов у 1984 році. Його використовували для перевезення військових вантажів, зокрема боєприпасів, а також як майданчик для посадки вертольотів.