Частина поранених в результаті вибуху перебувають у важкому стані

Терорист-смертник влаштував вибух на переповненому ринку в передмісті Багдаді, столиці Іраку. Щонайменше 30 людей загинули, ще близько 60 отримали поранення. Про це повідомили AlJazeera та Associated Press.

Напад стався у Садр-Сіті в понеділок, 19 липня, напередодні одного з головних мусульманських свят Курбан-байраму.

Серед загиблих були жінки та діти. Водночас кількість жертв може зрости, оскільки частина поранених перебуває у важкому стані.

За даними Міністерства внутрішніх справ Іранку, під час терористичної атаки була використана саморобна вибухівка.

Відповідального за порядок на ринку начальника поліції міста арештували, наразі ведеться розслідування.

Терористична група «Ісламська держава» вже взяла відповідальність за теракт. В опублікованому в Telegram повідомленні вона заявила, що один із її бойовиків підірвав вибуховий жилет серед натовпу.