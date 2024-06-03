Востаннє Марш Рівності в Україні відбувся у вересні 2021 року

Влада Києва не погоджувала проведення Маршу Рівності в метро. Відповідне повідомлення з’явилось на офіційному Telegram-каналі Київської міської державної адміністрації (КМДА) у понеділок, 3 червня.

В адміністрації запевняють, що правозахисні та інформаційно-роз’яснювальні заходи, спрямовані на утвердження рівності, є важливими й в умовах воєнного стану. Утім з міркувань безпеки організаторів Маршу просять обрати іншу локацію.

«Київський метрополітен є об’єктом подвійного призначення і частина критичної інфраструктури міста, це завжди території підвищеного ризику через обмеженість простору, графік руху поїздів і великий пасажиропотік.Щоб не наражати на небезпеку учасників заходу та пасажирів, уникнути можливих провокацій, міська влада не може дозволити проведення Маршу Рівності в метро», – йдеться в повідомленні.

В адміністрації зазначають, що заяви, які поширюють деякі Telegram-канали, про нібито зупинку руху метро на час проведення Маршу Рівності та виділення на його організацію коштів із міського бюджету – «абсолютно не відповідають дійсності й, очевидно, покликані збурити суспільство та дестабілізувати ситуацію в столиці».

На час публікації новини організатори Маршу Рівності ніяк не відреагували на заяву КМДА.

Як повідомлялось, у понеділок, 3 червня, громадська організація «КиївПрайд» анонсувала проведення Маршу Рівності в київському метро 16 червня. Організатори заявили, що захід відповідатиме безпековим вимогам та буде узгоджений з органами влади. За їхніми словами, до заходу зможуть долучитись не більше 500 людей, які попередньо зареєструються і будуть погоджені безпековою групою «КиївПрайду 2024».

Востаннє Марш рівності у Києві відбувся у вересні 2021 року. За даними організаторів, у ньому взяли участь близько семи тисяч людей.