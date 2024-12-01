Команда Олександра Шовковського намагатиметься змити ганьбу перемогою

У неділю, 1 грудня, київське «Динамо» в межах 15-го туру чемпіонату України на виїзді зустрінеться з «Колосом». Матч відбудеться у Ковалівці на стадіоні «Колос» і розпочнеться о 15:30. Головним арбітром зустрічі буде Роман Блавацький (Львів), а за VAR відповідатиме Михайло Райда (Закарпатська обл.).

На тижні «Динамо» зазнало вже п’ятої поразки поспіль в Лізі Європи, поступившись чеській «Вікторії» Пльзень (0:1). Чи вдасться Олександру Шовковському витягнути гравців з депресії після нищівної критики й налаштувати на принципового суперника – те ще питання. Наразі кияни в УПЛ йдуть без осічок, розписавши лише дві нічиї в сезоні.

Куди гірша ситуація в «Колоса». Команда Олександра Поздєєва попри небанальну гру ніяк не може вибратися з кризи – в останніх семи матчах команда здобула лише одну перемогу і йде в турнірній таблиці дванадцятою. Загалом команди провели між собою 12 поєдинків – 1 перемога «Колоса», 4 нічиї та 7 перемог «Динамо».

FAVBET фаворитом протистояння вважає «Динамо». На їхню перемогу дають 1,48, тоді як успіх «Колоса» оцінюють у 8,00. Нічия котирується у 4,20. Фахівці чекають закритої гри з мінімумом голів: стандартний тотал 2,5 більше становить 2,28, тоді як тотал менше 2,5 – 1,63.

Найбільше шансів забити у «Динамо» мають Владислав Ванат (1,80) та Едуардо Герреро (2,20). У «Колоса» перспективи відзначитись приписують Джованні Болівару (4,50). Серед найекзотичних варіантів – хет-трики Миколи Шапаренка (55,00) та Володимира Бражка (80,00).

Де дивитися матч 15-го туру УПЛ між «Колосом» та «Динамо»

Матч онлайн буде доступний у прямій трансляції на каналі UPL.TV. Він доступний на ОТТ-платформах та в кабельних мережах Київстар ТВ, Воля ТВ, Setanta Sports, sweet.tv, Omega TV, Vodafone TV.