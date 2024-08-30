Київський клуб отримав опонентів у другому за силою євротурнірі

У п’ятницю, 30 серпня, у Монако відбулося жеребкування основного раунду Ліги Європи. Україну у цьому турнірі представлятиме київське «Динамо», яке не змогло зачепитись за Лігу чемпіонів, вилетівши у кваліфікації плейоф від австрійського «Зальцбурга».

У сезоні 2024/25 у Лізі Європи не буде груп, натомість вестиметься єдина таблиця на 36 команд. Топ-8 команд вийдуть у 1/8 фіналу, а клуби, які посядуть місця з 9-го по 24-те, зіграють у 1/16 фіналу. Всі учасники перед жеребкуванням були розподілені на 4 кошики по 9 команд, залежно від клубного рейтингу. Кожна команда проведе поєдинки проти двох інших клубів з кожного кошика (одна гра – вдома, друга – на виїзді). Загалом буде зіграно 8 турів.

Згідно з результатами жеребкування суперниками «Динамо» стали: два представники Італії – «Рома» і «Лаціо», угорський «Ференцварош», іспанський «Реал Сосьєдад», турецький «Галатасарай», чеська «Вікторія» Пльзень, латвійський РФШ та німецький «Хоффенайм».

Суперники «Динамо» у Лізі Європи сезону 2024/25:

з кошика 1 (матч вдома) – «Лаціо» (Італія)

з кошика 1 (в гостях) – «Рома» (Італія)

з кошика 2 (вдома) – «Ференцварош» (Угорщина)

з кошика 2 (в гостях) – «Реал Сосьєдад» (Іспанія)

з кошика 3 (вдома) – «Вікторія Пльзень» (Чехія)

з кошика 3 (в гостях) – «Галатасарай» (Туреччина)

з кошика 4 (вдома) – «РФШ» (Латвія)

з кошика 4 (в гостях) – «Хоффенхайм» (Німеччина)

Основний раунд Ліги Європи, дати матчів:

1-й тур: 25-26 вересня 2024 року

2-й тур: 3 жовтня 2024 року

3-й тур: 24 жовтня 2024 року

4-й тур: 7 листопада 2024 року

5-й тур: 28 листопада 2024 року

6-й тур: 12 грудня 2024 року

7-й тур: 23 січня 2025 року

8-й тур: 30 січня 2025 року

Точний розклад ігор «Динамо» буде сформовано пізніше.