Олександр Шовковський обрав футболістів, які захищатимуть кольори клубу в єврокубках

«Динамо» визначилось зі списком гравців, які потрапили до заявки команди на матчі Ліги Європи сезону 2024/25. До переліку увійшли 30 футболістів, повідомляє офіційний сайт УЄФА.

Офіційна заявка «Динамо» на Лігу Європи:

Голкіпери: Георгій Бущан, Руслан Нещерет, Валентин Моргун, Денис Ігнатенко.

Захисники: Костянтин Вівчаренко, Денис Попов, Олександр Караваєв, Олександр Тимчик, Браян Себальос, Тарас Михавко, Крістіан Біловар, Владислав Дубінчак, Максим Дячук, Навін Малиш.

Півзахисники: Володимир Бражко, Андрій Ярмоленко, Володимир Шепелєв, Микола Шапаренко, Валентин Рубчинський, Олександр Андрієвський, Владислав Кабаєв, Віталій Буяльський, Максим Брагару, Олександр Піхальонок, Микола Михайленко, Назар Волошин.

Форварди: Едуардо Герреро, Владислав Ванат, Владислав Супряга, Матвій Пономаренко.

Варто зазначити, що у новому сезоні не буде груп, натомість вестиметься єдина таблиця на 36 команд. Топ-8 команд вийдуть у 1/8 фіналу, а клуби, які посядуть місця з 9-го по 24-те, зіграють у 1/16 фіналу. Приймати своїх суперників кияни будуть у Німеччині, на домашній арені Гамбурга.

Нагадаємо, що у цьогорічному розіграші Ліги Європи суперниками команди Олександра Шовковського будуть: два представники Італії – «Рома» і «Лаціо», угорський «Ференцварош», іспанський «Реал Сосьєдад», турецький «Галатасарай», чеська «Вікторія» Пльзень, латвійський РФШ та німецький «Хоффенхайм».

Повний календар «Динамо» у Лізі Європи сезону 2024/25 виглядає наступним чином: