Київське «Динамо» оголосило заявку на матчі Ліги Європи
«Динамо» визначилось зі списком гравців, які потрапили до заявки команди на матчі Ліги Європи сезону 2024/25. До переліку увійшли 30 футболістів, повідомляє офіційний сайт УЄФА.
Офіційна заявка «Динамо» на Лігу Європи:
Голкіпери: Георгій Бущан, Руслан Нещерет, Валентин Моргун, Денис Ігнатенко.
Захисники: Костянтин Вівчаренко, Денис Попов, Олександр Караваєв, Олександр Тимчик, Браян Себальос, Тарас Михавко, Крістіан Біловар, Владислав Дубінчак, Максим Дячук, Навін Малиш.
Півзахисники: Володимир Бражко, Андрій Ярмоленко, Володимир Шепелєв, Микола Шапаренко, Валентин Рубчинський, Олександр Андрієвський, Владислав Кабаєв, Віталій Буяльський, Максим Брагару, Олександр Піхальонок, Микола Михайленко, Назар Волошин.
Форварди: Едуардо Герреро, Владислав Ванат, Владислав Супряга, Матвій Пономаренко.
Варто зазначити, що у новому сезоні не буде груп, натомість вестиметься єдина таблиця на 36 команд. Топ-8 команд вийдуть у 1/8 фіналу, а клуби, які посядуть місця з 9-го по 24-те, зіграють у 1/16 фіналу. Приймати своїх суперників кияни будуть у Німеччині, на домашній арені Гамбурга.
Нагадаємо, що у цьогорічному розіграші Ліги Європи суперниками команди Олександра Шовковського будуть: два представники Італії – «Рома» і «Лаціо», угорський «Ференцварош», іспанський «Реал Сосьєдад», турецький «Галатасарай», чеська «Вікторія» Пльзень, латвійський РФШ та німецький «Хоффенхайм».
Повний календар «Динамо» у Лізі Європи сезону 2024/25 виглядає наступним чином:
- 1-й тур (25 вересня). «Динамо» – «Лаціо» – 22:00
- 2-й тур (3 жовтня). «Хоффенхайм» – «Динамо» – 19:45
- 3-й тур (24 жовтня). «Рома» – «Динамо» – 19:45
- 4-й тур (7 листопада). «Динамо» – «Ференцварош» – 22:00
- 5-й тур (28 листопада). «Динамо» – «Вікторія» – 19:45
- 6-й тур (12 грудня). «Реал Сосьєдад» – «Динамо» – 22:00
- 7-й тур (21 січня). «Галатасарай» – «Динамо» – 17:30
- 8-й тур (30 січня). «Динамо» – РФШ – 22:00