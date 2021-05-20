Поліцейські стверджують, що мама знайденого хлопчика ще й подякувала їм

У Києві поліція склала адміністративний протокол на маму 8-річного хлопчика, який, перебуваючи разом з батьком удома, самостійно вийшов з дому на пошуки матері. Про інцидент київська поліція повідомила в середу, 19 травня.

Поліцейські виявили хлопчика, який блукав один, на станції метро «Дорогожичі». Після розмови з хлопчиком вони з’ясували, що він шукає свою маму. Виявилось, що жінка залишила сина з молодшою донькою та з батьком вдома, а сама пішла по справах. Хлопчик самостійно вийшов з квартири та пішов її шукати.

Найцікавіше, що покарали за неналежний догляд за дитиною маму, а не батька, разом з яким залишався хлопчик.

«Ювенальні поліцейські провели профілактичну бесіду з матір’ю хлопчика та попередили про те, що потрібно бути уважною та слідкувати за дітьми. Відносно неї складено адміністративний протокол за ч. 1 ст. 184 КУпАП. Окрім того, мати щиро подякувала правоохоронцям, що знайшли її сина та запевнила, що у подальшому буде більше уваги приділятиме вихованню», – йдеться в офіційному повідомленні київської поліції.

Чому протокол склали на матір, хоча дитина була з батьком

Як повідомив у коментарі ZAXID.NET начальник відділу превенції управління київської поліції в метрополітені Олександр Киричук, поліцейські складають протокол на того з батьків, хто прийшов за дитиною.

«Батьки перебувають у шлюбі, а законодавець не визначив ступеня відповідальності кожного з батьків. Тому протокол склали на того, хто прийшов за дитиною і показав відповідні підтверджуючі документи. Якби прийшов тато – склали б на тата. Якби прийшов той, хто замінює батьків, – склали б на них», – сказав Киричук.