Скутерист впав на дорозі за кілометр від свого дому

Львівські патрульні склали протокол на п'яного скутериста, який не зміг проїхати простий поворот неподалік свого дому і впав посеред дороги. Інцидент зафіксував водій автомобіля, який повертав слідом за скутеристом. Він же й викликав на місце патрульних, які виписали скутеристу протокол за керування у нетверезому стані, постанову за відсутність прав і після цього відвели 57-річного чоловіка додому.

Судячи з оприлюдненого Патрульною поліцією Львівщини відео, інцидент стався у вівторок, 20 квітня, о 15:30. «Поблизу населеного пункту Рясне-Руська водій автомобіля Mercedes-Benz став свідком того, як керманич скутера, хитаючись здійснював маневр повороту. Раптом, він впав посеред проїзної частини. Усе це зафіксував відеореєстратор. Чоловік одразу викликав патрульних і надав їм це відео», – повідомили у Патрульній поліції Львівщини.

Перевірка на драгері показала 2,11 проміле алкоголю в крові, що в 10 разів перевищує норму для водіїв. Відтак на чоловіка склали протокол за ч. 1 ст. 130 (керування транспортним засобом в стані сп'яніння) та винесли постанову за ч. 2 ст. 126 (керування без прав) КУпАП.

Поліцейські також уточнили, що чоловік був настільки безпорадним, що після оформлення матеріалів патрульні допомогли йому дістатися дому.