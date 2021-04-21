Львівські патрульні склали протокол на п'яного скутериста, який впав під час повороту біля дому
Скутерист був настільки безпорадним, що додому зміг потрапити лише разом із патрульними
Львівські патрульні склали протокол на п'яного скутериста, який не зміг проїхати простий поворот неподалік свого дому і впав посеред дороги. Інцидент зафіксував водій автомобіля, який повертав слідом за скутеристом. Він же й викликав на місце патрульних, які виписали скутеристу протокол за керування у нетверезому стані, постанову за відсутність прав і після цього відвели 57-річного чоловіка додому.
Судячи з оприлюдненого Патрульною поліцією Львівщини відео, інцидент стався у вівторок, 20 квітня, о 15:30. «Поблизу населеного пункту Рясне-Руська водій автомобіля Mercedes-Benz став свідком того, як керманич скутера, хитаючись здійснював маневр повороту. Раптом, він впав посеред проїзної частини. Усе це зафіксував відеореєстратор. Чоловік одразу викликав патрульних і надав їм це відео», – повідомили у Патрульній поліції Львівщини.
Перевірка на драгері показала 2,11 проміле алкоголю в крові, що в 10 разів перевищує норму для водіїв. Відтак на чоловіка склали протокол за ч. 1 ст. 130 (керування транспортним засобом в стані сп'яніння) та винесли постанову за ч. 2 ст. 126 (керування без прав) КУпАП.
Поліцейські також уточнили, що чоловік був настільки безпорадним, що після оформлення матеріалів патрульні допомогли йому дістатися дому.