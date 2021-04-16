У Черкасах пасажир втік через вікно тролейбуса, щоб не платити за проїзд. Відео дня
У Черкасах пасажир втік через вікно тролейбуса, після того, як кондукторка попросила його заплатити за проїзд. Відео 15 квітня поширив заступник КП «Черкасиелектротранс» Тарас Хвиль. За його словами, пасажир був п'яним і відмовився оплачувати проїзд. Кондукторка зробила йому зауваження щодо зовнішнього вигляду, попросивши підтягнути штани. За це чоловік вдарив її по спині ногою, видерся на крісло і втік через відчинене вікно тролейбуса. Після успішної втечі він показав кондукторам непристойний жест. Зазначається, що на місце події викликали поліцію.
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