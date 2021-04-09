Випадок з депутаткою Львівської міськради Ольгою Посипанко, яку оштрафували за безквитковий проїзд у тролейбусі, попри очевидну дріб’язковість події, викликав хвилю обговорення серед львів’ян. Посприяла цьому, зокрема, і сама депутатка, яка наступного дня заявила, що квиток у неї був і оштрафували її несправедливо.

Саме тому ми вирішили поговорити сьогодні про контролерів у громадському транспорті. Будемо говорити з Андрієм Фоком – бригадиром групи контролерів відділу контролю ЛКП «Львівелектротранс». Вітаю вас, Андрію.

Вітаю вас, дякую.

Отже, давайте ви коротко розкажете, що відбулося у випадку з Ольгою Посипанко.

Коротко – оштрафували пасажирку, яка на момент перевірки не встигла придбати квиточок. Тобто те, що вона – депутатка, це ми вже знали пізніше, і весь оцей розголос (для нас це стандартна ситуація, яка є щоденною буденною роботою – громадським транспортом користуються люди різні, сплачують штрафи, якщо так сталося), тобто вже аж потім це набрало резонансу.

Просто ця ситуація окрім того, що вона потрапила в медіа (можливо, тому такий розголос з'явився), прикметна є тим, що Ольга Посипанко наступного дня заявила, що квиток у неї був і її оштрафували несправедливо. Вона опублікувала навіть скріншоти зі свого телефона. Квиток у неї був чи ні? Чому ви оштрафували?

Дивіться, квиток у неї був незавалідований.

Тобто вона купила, але…

Згідно з правилами користування міським електричним транспортом, а саме пункту 4.2, на жаль, придбати квитка замало. Правила передбачають, що оплатою проїзду в електротранспорті міста Львова є власне процес валідації, тобто компостування квитків як паперових, так і електронних. Тобто якщо паперовий квиточок ми через компостер механічний компостуємо, і там є дірочки, то електронний квиток, який був у даної пасажирки, теж має функцію компостування – тобто поїздка пасажира починається від моменту, коли пасажир завалідував свій проїзний документ.

Чи правильно я розумію, що цей електронний квиток, який ви купуєте через Приват24, через годину втрачає свою чинність?

Дуже його часто плутають з часовим.

Це питання до того, нащо тоді валідація? Бо зрозуміло, що людина купує перед поїздкою.

Сам по собі процес валідації потрібен. Й інколи є таке, що коли людина компостує, термін показує вже той, коли купили. Хоча по-правильному, в переважній більшості, починається відлік від компостування. В чому суть, чому за це штрафують? Тому що часто студенти хитрують і натискають кнопочку, щоб зекономити час на поїздку, щоби залишився час для подальшого використання.

Але це все одно година. Ну що, вони ще раз проїдуться в транспорті? Це ж не так, як колись купувалося квиток, він у вас може роками лежати, а ви його тримаєте напоготові. От паперовий квиток так можна, а електронний – ні.

Електронний – так, звичайно. Цей час дається лише для того, щоби пасажир не їздив по колу. Його часто плутають із квитком на час, який можна придбати за 8 гривень, якщо не помиляюся, – цей квиток дійсний півтори години і він називається пересадковий, тобто з одного транспорту можна пересісти в інший транспортний засіб, не валідуючи його повторно.

А разовий квиток – передбачається, що він є разового використання в одному транспортному засобі в одному напрямку. Є певні винятки в правилах: де може пасажир пересісти в певних випадках – коли, скажімо, поломка транспорту й інші передбачені…

Там ішлося ще (контролерка принаймні наголошувала), що треба було це негайно закомпостувати – валідувати, як ви кажете. Негайно – це як?

У правилах – чітко: в розділі 4-му Правил користування міським електричним транспортом справді є слово «негайно». Якщо не помиляюся, рішення 402 Львівської міської ради про доповнення, власне, рішення 361 цих правил: є слово «негайно», а дужках – «першочергово, без затримок, без зволікань».

Тобто коли контролери зайшли в даний транспортний засіб, пасажирка вже здійснювала поїздку – тобто як мінімум пасажир одну зупинку проїхав, за яку би мав оплатити. Тобто на час здійснення перевірки пасажирка вже перебувала у салоні транспортного засобу. Побачивши контролерів (це – з розповіді контролерів), вона згадала про те, що не закомпостувала квиток. Звичайно, там можна багато чого говорити до контролерів – ну, дівчинка голосно спілкувалася. Але поза тим, згідно з правилами, вони праві в тому плані, що пасажирка зволікала з компостацією.

А ви вже розбиралися з цією ситуацією як керівник контролерів? Тобто дії контролерів були кваліфіковані, законні?

Законні. Так, я, звичайно, зібрав даних контролерів і пояснив про необхідність тактовного і культурного спілкування з пасажирами, про недопущення…

Там з обох боків було таке на підвищених тонах. Але я так розумію, що це звична ситуація у разі виявлення безквиткових пасажирів? Чи є люди, які спокійно оплачують?

У більшості випадків, звичайно, люди оплачують спокійно. Громадським транспортом користуються різні люди – ми не знаємо, може вони теж депутати. Ким би вони не були – вони це просто культурно сплатили. Ви не знаєте людину, ви не встановлюєте особу – тому що згідно зі законодавством, як стягуються штрафи в міському електричному транспорті, то відповідно до 258 статті Кодексу України про адміністративне правопорушення протокол по таких випадках не складається.

В разі, якщо порушник визнає свою вину, він сплачує штраф на місці вчинення адміністративного правопорушення – і йому видається квитанція як підтвердження того, що він штраф сплатив. А протокол, тобто вносити його в базу поліцейську і так далі – поліція не викликається, протокол не складається. Тому ви не знаєте особи.

Але є відомі люди. Я так розумію, контролери теж живуть у цьому місті, впізнають когось?

Звичайно, відомі люди часто користуються громадським транспортом.

Були випадки?

Нещодавно (можливо, тижнів два тому) був випадок теж – колишня депутат Верховної Ради України була оштрафована.

Кого, це хто?

Ірина Фаріон. Ну, але культурно сплатила штраф. Вона просто задумалася, забулася – без ніяких проблем. Просто я бачив відео.

А, ви бачили відео – все-таки контролери показали вам, впізнали?

Контролер хвалився.

Ірина Фаріон спокійно заплатила, без проблем?

Без проблем, культурно.

Бо, зокрема, Ольга Посипанко звернула увагу (і потім на відео теж це було видно), що, крім контролерів, там був ще якийсь чоловік, який сидів ще до того, як зайшли контролери, і контролери явно з ним були знайомі. Це якась така «підсадна качка», яка дивиться, як…?

Це теорія великої змови. Насправді хлопчина теж у нас працює, їхав у свій вихідний день, він був не по формі одягнений, їхав десь до дівчини, по-моєму. Це вже як мені потім розказала контролерка. Бо я їй кажу: «Розказуй, що як було», – ми тоді ще відео не переглядали в той вечір. Власне він звернув увагу на те, що каже: «От подивися, ви тільки зайшли – жіночка починає купувати квиточок».

Після того, як це потрапило в ЗМІ… От, до речі, це теж цікавий момент – я правильно розумію, що контролерка не впізнала депутатку? Чи впізнала зразу?

Я думаю, що якби вона впізнала депутатку – напевно, вона би настрашилася її далі…

Ну чого ж, якщо Ірину Фаріон оштрафували – і не настрашилися?

Не знаю.

А Ірина Фаріон – набагато серйозніша жінка.

Ну, так. Я думаю, що ні. Тому що для них це звичайна буденна робота. Людина показувала якесь посвідчення, вона мимовільно ним розмахувала, казала, що буде дзвонити якимось там зв’язкам у нашому підприємстві чи в міській раді і так далі.

Вона потім прямо говорила, що вона – депутатка міськради.

На мій погляд, особисто, суб’єктивно, це ще більше завело контролера довести до кінця і викликати поліцію.

Так, це було помітно навіть з відео. Важливий момент: як відео з нагрудного реєстратора опинилося в інтернеті? Воно опинилося в Telegram. Яким чином ви розпоряджаєтеся цими записами?

Без поняття, чесно. Не можу знати. Відео було стягнуто в нас у той самий вечір на комп’ютер. Як воно могло потрапити в інтернет – я, на жаль, не можу навіть здогадатися.

А яким чином відбувається – от після зміни контролер [вам здає відео]…

Ми зберігаємо його.

Ви зберігаєте його, ви закачуєте його на свій комп’ютер, так?

Ми зберігаємо його недовго, в нас обмежена кількість – воно все ж таки все фізично зберігається. Якийсь час воно зберігається: місяць, два, три.

Ви якось будете розбиратися з цим [витоком]? Бо певним чином це можна трактувати як особисту інформацію.

Це вже буде більш службове, думаю, наше внутрішнє розслідування.

Що відбувалося після того, як це з’явилося вже у ЗМІ? Бо Ольга Посипанко обіцяла оскаржити цей штраф (вона вважає, що це неправильно) і навести порядок на підприємстві, зокрема з контролерами. Якесь продовження це мало? Поза тим, що писали в медіа.

Поза тим почали всі мережі, дзвінки і так далі. Тобто розголосу воно набуло. Для мене особисто – я не бачу там якогось розголосу. Була людина, був стягнутий штраф…

Інакше скажу. Це не просто людина – це людина, по-перше, з бюджетної комісії депутатської, яка, зокрема, затверджує і кошториси чи бюджети [вашого підприємства]. Як вона казала, що вона платить зарплату (ну, не вона, очевидно, – це гроші платників податків), але вона справді має вплив на ці рішення. І друге – вона написала якусь заяву вам, оскаржила штраф?

Поки що ні. Вона ж обіцяла депутатське звернення. Ми, на жаль, на відділі контролю не можемо володіти такою інформацією, як далі. Далі ми працюємо і стягуємо штрафи – близько 500 штрафів щотижня. Ми не маємо свіжої інформації на цей місяць, але в середньому навіть за 2020 рік – то десь приблизно 2000 штрафів у місяць.

І це лише штрафи, які можна порахувати, бо це вже штрафні квитанції виписані по факту. А скільки людей придбали квитки тільки тому, що є контролери? Бо якби їх не було, то навіть, на мою думку, найпорядніша людина у вишитій сорочці і львів’янин не буде платити.

Скажіть, будь ласка, щоб не виникало таких ситуацій «встиг, не встиг завалідувати», чому, коли заходить контроль, не блокується ця можливість? Ти або завалідував або не завалідував, закомпостував чи ні.

Це вже технічні… Так, наприклад, є в Польщі: коли заходять контролери – все блокується, ви вже нічого не можете купити.

І тоді би не було оцих дурних дискусій таких.

Звичайно, звичайно. Я думаю, що під час впровадження е-квитка вже так і буде. Тобто були вже показані оці валідатори, як вони будуть виглядати. Контролер просто підійде з планшетом, заблокує всі валідатори – й оплата зупиниться. Зараз, на жаль, це просто технічно старі механічні компостери і так далі.

Під час обговорення цього випадку в соцмережах я звернув увагу, що було багато скарг на контролерів, на їхню, умовно, культуру мовлення. Ви їм якісь тренінги проводите?

Звичайно. Сам особисто щотижня їм проводжу такі навчання більш глибоко. Бо плановий інструктаж вони послухали – і пішли. Як бригадир, наприклад, я свою бригаду збираю і пояснюю: є конфліктні ситуації – як з них виходити, як уникати, як впливати на той час на людей. Це нервова робота.

Ну так. А ви перевіряєте їх на психологічну стійкість?

Звичайно, звичайно.

Бо очевидно, що людина, яку підозрюють у несплаті, – вона часто поводиться…

Я вже за нашу дівчинку дуже багато наслухався, поки слідкував за мережами. Так, вона голосно спілкується, і я намагаюся… Але поза тим людина ніби працює добре, відповідально, кожного дня приходить вчасно, не запізнюється.

Приносить багато штрафів?

У нас не стоїть самоціль по штрафах.

А як взагалі обліковуються штрафи? Особливо, коли людина готівкою платить на місці?

Видається квитанція встановленого зразка. Тобто коли стягується штраф, є три способи оплати штрафу для порушника на момент здійснення контролю. Це є готівка – тоді людині видається паперова готівкова квитанція з номером жетона контролера, який її виписує.

І в нього оцих порожніх квитанцій є певна фіксована кількість?

Звичайно. Тобто фіксується та кількість, яка видана на руки квитанцій, фіксується та кількість, яку приносить людина – це є документи суворої звітності. Тобто приноситься частина тої квитанції, яка залишається, відривної разом з грошима, коштами, які під розпис ідуть – і до зборів передаються.

Ще два способи, ви кажете, якісь?

Термінал, тобто картка будь-якого банку. І електронні способи оплати, тобто так само, як пасажирка купувала квиточок – через…

Там Приват24. Але пасажир, який попався, має показати вам, що він оплатив?

Звичайно, має бути ввімкнений телефон, слідкувати за зарядкою. Тобто пасажир несе відповідальність за свої проїзні документи.

Ні-ні, я маю на увазі, що коли оплачуєш штраф – він має вам показати, що от оплачено на такий-то рахунок?

Так, так, це все робиться буквально до хвилини часу.

Знову ж таки, на цьому відео звернув увагу, що контролерка завелася, коли сказали: «Ми вам виділяємо як депутати гроші на зарплату». Вона: «Ах так? А ви знаєте, які в нас зарплати?» А які в них зарплати, в контролерів?

Середні.

Що значить – середні?

Близько 10 000 гривень.

Близько 10 000? І що, за 10 000 на таку нервову роботу є багато охочих?

Багато охочих – я би не сказав. У нас велика плинність кадрів: люди приходять і… Це нервова робота, це дуже важко, психологічно важко. Я зразу пояснюю людям: це треба людину оштрафувати. Не просто розказати, пояснити – це треба зняти штраф. Їх буде шкода.

І який робочий день? Це вісім годин отак ходити і сваритися?

Так.

Ще один важливий, фактично останній, момент – хотів уточнити. Була велика дискусія – виявилося, що в депутатів міської ради (для мене це була новина) є пільговий проїзд у міському транспорті. Зараз ніби, на час карантину, його скасували, а до того вони часто цим користувалися, депутати?

Дивіться, я знайшов… Власне, є стаття 34 Закону України про статус депутатів місцевих рад. Посилалися дуже багато в соцмережах. Власне в цій статті вказано, що регулюється це питання проїзду постановою Кабінету Міністрів України. І от є постанова від 16 листопада 2002 року.

2002-го?

Так. Відповідно до статті 34 Закону України, «...всіма видами міського пасажирського транспорту реалізується шляхом надання їм відповідною місцевою радою або її виконавчим органом проїзних документів тривалого або одноразового використання». Тобто квитки, місячні квитки, жетони…

Тобто в них мали би бути проїзні, в депутатів? Ну окей, ці проїзні все одно надає міська рада, але видає «Львівелектротранс». От ви видаєте депутатам такі проїзні квитки?

Це би мали закуповувати у «Львівелектротрансі» для своїх.

Міська рада мала би закуповувати?

Напевно, так.

А вона закуповує? Ви ж знаєте, напевно.

Не знаю.

Не знаєте, чи міська рада закуповує?

Можливо, хтось і має. Переважно в більшості випадків користувалися цими посвідченнями. Зараз, все ж таки, пільги призупинені.

Зрозуміло, добре. Якісь висновки з цієї ситуації для «Львівелектротрансу», ви для себе як керівник контролерів зробили? Чи просто це такий курйозний випадок – проїхали і…

Для себе і тих людей, за яких я відповідаю, – звичайно. Тому що зібрали, пояснили, як може бути, чого треба уникати, чому конфліктних ситуацій не можна допускати. Ну, і це, мабуть, найголовніше з цього.

А як би ви в цій ситуації на місці цієї контролерки поводились? Що ви зробили б по-іншому?

Кожна ситуація є різною. Я не знаю, чесно, як би я поступив.

Зрозуміло, дякую. Наш час вичерпався. Нагадаю, що сьогодні в студії ZAXID.NET LIVE був Андрій Фок – бригадир контролерів відділу контролю ЛКП «Львівелектротранс». Мене звати Олег Онисько, дякую, що читаєте і дивитеся ZAXID.NET.

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