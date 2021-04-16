Водійка Suzuki Vitara запаркувалась під знаком «зупинку заборонено» на вході у парк імені Франка

Галицький районний суд виніс вирок 47-річній львівській підприємиці Анжелі Ключковській, яка збила поліцейського велопатруля у центрі Львова. Водійка запаркувалась з порушенням ПДР, відмовилась пропускати автомобіль «швидкої», а на зауваження патрульних відреагувала агресивно. Уже у суді жінка заявила, що проти влаштували змову поліцейські та прокурори з метою збройного пограбування.

Як вказано у вироку суду, 12 вересня 2018 року Анжела Ключковська запаркувала свій автомобіль Suzuki Vitara на вході у парк імені І. Франка на вул. Січових Стрільців, де діє знак «зупинку заборонено». У цей момент у парку стало погано людині і патрульні викликали медиків. Коли медики приїхали на місце, то не змогли заїхати у парк через запаркований на вході автомобіль Анжели Ключковської. Один з поліцейских велопатруля попросив жінку, яка говорила по телефону у салоні машини Suzuki Vitara, перепаркуватись і пропустити медиків, але вона облаяла його та відмовилась пропустити «швидку».

Уже після другого зауваження патрульного жінка таки пропустила машину медиків у парк. Після цього патрульний попросив водійку пред’явити свої документи для оформлення протоколу про порушення ПДР. Натомість Анжела Ключковська почала їхати на автомобілі і збила патрульного. Поліцейський отримав струс мозку та кілька саден.

У судовому засіданні 12 квітня 2021 року Анжела Ключковська заперечила версію подій патрульного поліцейського і заявила, що він підробив медичну довідку про свої травми, а також відео зі своєї нагрудної камери. Водійка розповіла свою доволі дивну версію про змову працівників поліції, прокурорів та працівників «швидкої» проти неї. За словами жінки, вона запаркувалася біля університету, щоб мати змогу поговорити по телефону. У цей момент вона побачила «двох чоловіків у шортах», які «голосно обговорювали план, як вкрасти у неї автомобіль». Потім до неї нібито підійшов водій «швидкої» і почав вимагати у неї документи, на що вона відреагувала лайкою. Далі, за словами, Анжели Ключковської, патрульний поліцейський, який підійшов до її автомобіля, побачив гроші в машині і вирішив їх вкрасти.

За словами Ключковської, патрульний вимагав, щоб вона пересіла в автомобіль «швидкої», аби відвезти її у психіатричну лікарню. Після цього учасники змови нібито планували вкрасти її автомобіль та гроші.

«Вона почала викручувати кермо з метою залишення місця події, однак потерпілий дістав предмет, схожий на пістолет та знову почав вимагати, щоб вона вийшла і сіла до «швидкої допомоги». Вона вирішила продовжити рух, а потерпілий вчепився за двірники авто та почав навмисно наносити удари пістолетом по її машині, внаслідок чого пошкодив капот. Коли вона зупинилася, зліз з автомобіля, дістав з кишені шеврони поліцейського, наклеїв собі на футболку та зазначив, що він достатньо познущався з неї і щоб вона принесла для нього гроші у поліцейський відділок», – йдеться у судовому вироку.

Анжела Ключковська попросила суд врахувати, що патрульний з ще 10 особами, в тому числі працівниками прокуратури, переслідували її, щоб здійснити збройний напад. Розмову з Анжелою Ключковською патрульний поліцейський записував на нагрудну камеру. І судячи з відеозапису, версія Анжели Ключковської не відповідає дійсності.

Суддя Галицького райсуду Людмила Фролова вислухала версію підприємиці та патрульного і визнала водійку винною у насильстві щодо поліцейського та призначила їй рік іспитового терміну. Якщо протягом цього періоду жінка вчинить правопорушення, їй загрожує реальний термін у тюрмі. Також Анжела Ключковська має відшкодувати патрульному 10 тис. грн моральної шкоди та 2900 грн матеріальних збитків.

Цей вирок суду ще не набрав законної сили, бо не пройшло 30 днів з моменту його оголошення.

За інформацією YouControl, 47-річна Анжела Ключковська зареєстрована як ФОП, що займається орендою майна.