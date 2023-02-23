У причетних до схеми виїзду ухилянтів за кордон провели обшуки і вилучили докази їхньої діяльності

У Києві правоохоронці викрили медиків, які шляхом підроблення документів організували схему незаконного переправлення чоловіків призовного віку через державний кордон, повідомила в четвер, 23 лютого, Київська міська прокуратура.

За інформацією правоохоронців, до організованої групи входили 15 осіб, серед яких були працівники медзакладів та члени лікарських комісій, які організували схему незаконного переправлення чоловіків призовного віку через державний кордон.

Зловмисники розробили механізм фальсифікації документів, що засвідчували нібито наявність у чоловіків призовного віку тяжких захворювань. Фальшиві діагнози надавали підстави для визнання цих чоловіків тимчасово непридатними для військової служби, усуваючи таким чином їм перешкоди для перетину кордону, пояснили у прокуратурі.

Згідно з цією інформацією, до схеми були залучені люди, які шукали охочих уникнути мобілізації, а також особи, які безпосередньо виготовляли необхідні документи, а саме – працівники різних медичних установ, члени медико-соціальної експертної комісії та комісії з питань перевірки стану військового обліку. Учасники схеми обговорювали із замовниками «діагнози» та фіктивно оформлювали перебування цих осіб на стаціонарному лікуванні.

Вартість послуги становила 3 тис. доларів США з людини. Діяльність групи була викрили під час підготовки документів для трьох чоловіків призовного віку та одержання від них коштів. Один із замовників, який діяв під контролем правоохоронних органів, на підставі цих документів безперешкодно перетнув держкордон.

Правоохоронці провели 35 обшуків за місцем проживання та роботи фігурантів. Під час обшуків виявили гроші, отримані внаслідок злочинної діяльності, чорнові записи, листування з мобільних телефонів, відомості про внесення до бази eHealth фіктивних діагнозів.

Сімом фігурантам повідомили про підозру у сприянні незаконному переправленню осіб через державний кордон України, у тому числі трьом з них – у складі організованої групи.