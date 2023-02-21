Українець зізнався прикордонникам, що фальшивий паспорт йому надіслав батько-іноземець

Закарпатські прикордонники затримали ухилянта, який намагався виїхати з України за паспортом громадянина Нігерії. Чоловік їхав поїздом з Мукачева в Захонь, під час перевірки на українсько-угорському кордоні в Чопі виявилося, що нігерійський паспорт є підробленим. Ухилянт зізнався, що документи йому надіслав батько з Нігерії. На порушника склали протокол за спробу незаконного перетину кордону.

Як повідомили в Західному регіональному управлінні Держприкордонслужби, інцидент стався ввечері у понеділок, 20 лютого, на пункті пропуску «Дружба» у Чопі під час перевірки пасажирів поїзда «Мукачево-Захонь».

Один із чоловіків пред’явив прикордонника паспорт громадянина Нігерії, під час перевірки виявилося, що документ – фальшивий. «Правоохоронці встановили, що документ підроблено. Пред’явник паспорта згодом зізнався прикордонникам, що документ йому надіслав з-за кордону батько, громадянин Нігерії», – йдеться у повідомленні прикордонників.

На порушника склали протокол за ч. 1 ст. 204-1 КУпАП (спроба незаконного перетину державного кордону України). Суму штрафу для ухилянта визначатиме суд. Зазначимо, від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну та введення воєнного стану, який забороняє виїзд закордон військовозобов'язаним, на кордоні постійно трапляються курйозні випадки зі спробами незаконного виїзду з України. Ухилянти намагаються потрапити закордон під ковдрами, у багажниках, з посвідченнями пенсіонерів чи фальшивими свідоцтвами про народження трьох дітей, прикидаються жінками, замерзають у засніжених горах, а також часто ризикують життям, намагаючись переплисти бурхливу річку, аби потрапити закордон.