Київський суд поновив на роботі люстрованих високопосадових прокурорів ГПУ

Прокурори Дмитро Кавун (ліворуч) і Олег Кіпер

Окружний адміністративний суд міста Києва поновив на посаді заступника прокурора Харківської області Дмитра Кавуна та заступника начальника Головного слідчого управління Генпрокуратури Олега Кіпера, звільнених під час виконання вимог закону «Про очищення влади» (люстрації), і зобов’язав виплатити їм 1,8 млн грн. Про це повідомив сайт «Українські Новини».

Кавун був звільнений з посади 24 жовтня 2014 року, а Кіпер – 23 жовтня того ж року.

Розгляд справи про поновлення Кавуна був зупинений 22 лютого 2015-го та відновлений 5 вересня поточного року, а Кіпера – зупинений в грудні 2014 року і відновлений 29 серпня поточного року.

Обидва позови суд задовольнив 11 вересня поточного року. Суд вирішив, що люстрація була безпідставно застосована до прокурорів Кавуна і Кіпера, так як не доведена їх причетність до узурпації влади Президентом Віктором Януковичем.

Зрештою, суд постановив негайно поновити Кіпера на посаді старшого прокурора Головного управління нагляду у кримінальному провадженні Генеральної прокуратури і виплатити йому 805 тис. грн зарплати за вимушений прогул.

Кавунові суд постановив виплатити 951 тис. грн. Він поновлений на посаді заступника прокурора Харківської області.

Крім того, суд зобов'язав виключити відновлених прокурорів з реєстру люстрованих осіб Міністерства юстиції.

До слова, як інформувала програма журналістських розслідувань «Схеми», новий заступник генерального прокурора Сергій Кізь їздить на BMW X5 2010 року випуску, власником автівки є колишній заступник начальника Головного слідчого управління ГПУ часів засудженого за держзраду екс-президента Віктора Януковича Олег Кіпер. Віднедавна родини Кізя та Кіпера мають спільний бізнес. У 2019 році Марина Кізь стала співвласницею ТОВ «Рент-Техно» разом із дружиною Олега Кіпера Іриною. Фірма займається виробництвом електроенергії та наданням техніки в оренду.

Журналісти стверджували, що Кізь обійняв посаду заступника генпрокурора завдяки протекції голови Офісу президента України Андрія Богдана.

Водночас дружина Дмитра Кавуна Ольга Кавун була у виборчому списку партії «Слуга народу» на минулих парламентських виборах. Вона була №78 у переліку кандидатів, проте після розголосу її прибрали зі списку.