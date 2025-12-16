Олександр Думишинець називає вчителювання роботою мрії, він працює у ПЗНЗ «Мідгард» у Києві

Вчитель інформатики з Києва Олександр Думишинець увійшов до 50 найкращих педагогів світової премії Global Teacher Prize 2025. Торік він був фіналістом національної премії Global Teacher Prize Ukraine.

Як повідомила «Освіторія», Олександр Думишинець називає вчителювання роботою мрії, він працює у ПЗНЗ «Мідгард» у Києві. Педагог інтегрує в навчання Minecraft Education, інструменти штучного інтелекту та проєктну роботу, щоб зробити навчання практичним і максимально наближеним до реального життя

Вчитель інформатики приділяє увагу командній роботі та діалогу з учнями. Він не уникає складних тем і говорить із дітьми про виклики війни, вважаючи щире спілкування та можливість висловитися важливою складовою навчального процесу. Учні Олександра Думишинця демонструють високі результати на національних і міжнародних конкурсах, зокрема Infomatrix.

«Для мене це знак, що те, як я працюю з дітьми щодня – уважно, чесно, без спрощень – має сенс. І що українські вчителі сьогодні цікаві світові не попри обставини, а разом із ними», – сказав Олександр Думишинець.

Global Teacher Prize – це світова щорічна премія для вчителів за значний внесок у професію. Премію заснував фонд The Varkey Foundation, щоб наголосити на важливості педагогів і їхніх зусиллях. Переможець світової премії отримає 1 млн доларів. В Україні премію Global Teacher Prize Ukraine з 2017 року проводить «Освіторія».