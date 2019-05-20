Київстар обмінює старі смартфони на нові зі знижкою

Київстар першим серед мобільних операторів України запустив програму обміну старих телефонів на нові 4G-смартфони зі знижкою – Trade-in.

Щоб обміняти свій старий смартфон, треба відвідати один із фірмових магазинів Київстар та пред’явити його співробітнику магазину, котрий оцінить його вартість. А купуючи 4G-смартфон абонент отримає знижку у розмірі оціненої вартості старого девайсу. Також клієнти Київстар можуть оформити покупку з розстрочкою платежу, щоб сплатити різницю у вартості нового смартфону.

У трійку найпопулярніших старих смартфонів, котрі були обміняні за період тестової роботи послуги, потрапили:

Samsung Galaxy J1 (2016); Samsung Galaxy J3 (2016); Samsung Galaxy J5 (2016).

А в список найпопулярніших 4G-смартфонів, котрі в рамках програми купують клієнти, увійшли:

Samsung Galaxy J6; Xiaomi Redmi 6A; Samsung Galaxy A7.

«Київстар пропонує своїм клієнтам найшвидший у середньому по Україні мобільний інтернет. І щоб вони з легкістю могли перейти на смартфони з підтримкою 4G, ми першими серед телеком-рітейлерів запустили програму обміну. Наприклад, обмінявши старий Samsung Galaxy J5 на новий Galaxy A7, вони можуть заощадити до 35% вартості покупки», – коментує Ольга Смисльонова, директор з роздрібних продажів Київстар.

Наразі програма обміну діє у понад 420 фірмових магазинах Київстар. Із повним переліком магазинів та детальними умовами програми можна ознайомитися за посиланням. У Львові ж магазини знаходяться за наступними адресами:

вул. Валова, 11

вул. Щирецька, 36 «ТЦ Південний»

вул. Городоцька, 139

вул. Наукова, 35а ТЦ «ВАМ»

вул. Беринди, 1

вул. Стрийська, 30, ТРЦ «King Cross Leopolis»

пр. Шевченка, 8

пр. В. Чорновола, 93, «ТЦ Арсен»

вул. Червоної Калини, 113

вул. Городоцька, 159

Оцінити переваги швидкісного 4G від Київстар із новим смартфоном наразі можна у 5994 населених пунктах, де проживає 27,5 млн чоловік – більше 65% населення України. Нагадаємо, що в мережі Київстар середня швидкість мобільного інтернету найвища з-поміж усіх мобільних операторів України. Такі дані наводять у своєму дослідженні за 2018 рік експерти міжнародної компанії Ookla.