Київстар обмінює старі смартфони на нові зі знижкою
Київстар першим серед мобільних операторів України запустив програму обміну старих телефонів на нові 4G-смартфони зі знижкою – Trade-in.
Щоб обміняти свій старий смартфон, треба відвідати один із фірмових магазинів Київстар та пред’явити його співробітнику магазину, котрий оцінить його вартість. А купуючи 4G-смартфон абонент отримає знижку у розмірі оціненої вартості старого девайсу. Також клієнти Київстар можуть оформити покупку з розстрочкою платежу, щоб сплатити різницю у вартості нового смартфону.
У трійку найпопулярніших старих смартфонів, котрі були обміняні за період тестової роботи послуги, потрапили:
- Samsung Galaxy J1 (2016);
- Samsung Galaxy J3 (2016);
- Samsung Galaxy J5 (2016).
А в список найпопулярніших 4G-смартфонів, котрі в рамках програми купують клієнти, увійшли:
- Samsung Galaxy J6;
- Xiaomi Redmi 6A;
- Samsung Galaxy A7.
«Київстар пропонує своїм клієнтам найшвидший у середньому по Україні мобільний інтернет. І щоб вони з легкістю могли перейти на смартфони з підтримкою 4G, ми першими серед телеком-рітейлерів запустили програму обміну. Наприклад, обмінявши старий Samsung Galaxy J5 на новий Galaxy A7, вони можуть заощадити до 35% вартості покупки», – коментує Ольга Смисльонова, директор з роздрібних продажів Київстар.
Наразі програма обміну діє у понад 420 фірмових магазинах Київстар. Із повним переліком магазинів та детальними умовами програми можна ознайомитися за посиланням. У Львові ж магазини знаходяться за наступними адресами:
- вул. Валова, 11
- вул. Щирецька, 36 «ТЦ Південний»
- вул. Городоцька, 139
- вул. Наукова, 35а ТЦ «ВАМ»
- вул. Беринди, 1
- вул. Стрийська, 30, ТРЦ «King Cross Leopolis»
- пр. Шевченка, 8
- пр. В. Чорновола, 93, «ТЦ Арсен»
- вул. Червоної Калини, 113
- вул. Городоцька, 159
Оцінити переваги швидкісного 4G від Київстар із новим смартфоном наразі можна у 5994 населених пунктах, де проживає 27,5 млн чоловік – більше 65% населення України. Нагадаємо, що в мережі Київстар середня швидкість мобільного інтернету найвища з-поміж усіх мобільних операторів України. Такі дані наводять у своєму дослідженні за 2018 рік експерти міжнародної компанії Ookla.