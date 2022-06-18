Віталій Кличко відвідав церемонію прощання з вбитим на війні молодим київським активістом Романом Ратушним

Міський голова Києва Віталій Кличко пообіцяв зберегти Протасів Яр зеленою зоною у пам’ять про загиблого на війні громадського активіста і військового Романа Ратушного, який за життя боровся із забудовою цієї території. Про це Кличко заявив 18 червня, коли прийшов на прощання із Романом Ратушним, повідомило «Громадське радіо».

«Він був достатньо активним у відстоюванні інтересів зелених зон. Протасів Яр був його проектом. Можу сказати, що в пам’ять про Романа ми зробимо все, щоб відстояти, щоб Протасів Яр залишився зеленою зоною відпочинку киян. Це буде добра пам’ять про нього», – сказав Кличко.

Він також зазначив, що київська влада підтримує перейменування однієї із вулиць міста на честь Романа. Ідеться про вулицю Волгоградську Солом’янського району. Проголосувати за нову назву можна в додатку «Київ Цифровий».

18 червня у центрі Києва прощаються із Романом Ратушним, який загинув у бою під Ізюмом. Про загибель Романа на фронті 14 червня повідомила ГО «Захистимо Протасів Яр», очільником якої він був.

У Києві прощаються з воїном Романом Ратушним



Фото Громадського радіо pic.twitter.com/lHqgzYMm8l — Громадське радіо (@HromadskeRadio) June 18, 2022

Заупокійну службу за Романом служать у Михайлівському соборі.



Фото Громадського радіо pic.twitter.com/yHWlX9Yyzz — Громадське радіо (@HromadskeRadio) June 18, 2022

Романа Ратушного проводять в останню путь



Фото Анастасії Горпінченко, Громадське радіо pic.twitter.com/UN4Wm0hsdQ — Громадське радіо (@HromadskeRadio) June 18, 2022

Роман Ратушний загинув 9 червня під Ізюмом при виконанні важливого завдання у тилу противника.

16 червня кортеж із тілом Романа прибув до Києва. Кортеж проїхав, зокрема і Протасовим Яром.

5 липня Романові Ратушному мало виповнитися 25 років. Його поховають на Байковому кладовищі.

Протасів Яр – це історична місцевість у Солом'янському, частково Голосіївському районах Києва. Через привабливе розташування, місцевість є цікавою з позиції ведення бізнесу і забудови. Однак кияни виступають проти забудови Протасового Яру. Роман Ратушний у 2019 році повідомляв, що отримував погрози фізичною розправою від заступника голови Офісу президента Андрія Смирнова через боротьбу проти будівництва у Протасовому Яру трьох сорокаповерхівок.