Клімкін прокоментував слова Трампа про «російський Крим»

Президент США Дональд Трамп не говорив про приналежність Криму до Росії, ці слова вирвані з контексту, повідомив міністр закордонних справ України Павло Клімкін.

«Я дуже добре пам’ятаю, що Трамп говорив під час зустрічей. Так, він має свій лексикон, свою логіку, але він ніколи не говорив, що Крим – російський. І наскільки мені відомо, він не говорив цього і на останніх переговорах з французьким президентом і з канцлеркою Німеччини – там якраз обговорювалося питання Криму, політичних в’язнів і Донбасу», – сказав Клімкін в коментарі LB.ua у п’ятницю, 15 червня.

Міністр наголосив, що жодних підтверджень опублікованої в ЗМІ інформації немає. За його словами, під час зустрічей президент Трамп справді питав, чи розмовляють люди в Криму російською мовою, «і ми дуже докладно пояснили, як це здійснюється».

«Я питав у наших іноземних партнерів [про наявність такої розмови, вони стверджують, що] багато фраз подаються вирваними з контексту. До них треба ставитися спокійно і не розкручувати два-три слова, сказані під час вечері», – сказав міністр.

Він також нагадав, що Трамп «багато чого говорив».

Клімкін додав, що знає, хто поширює неправдиві чутки. «А ось тиражувати ці дурниці не варто, це сумно», – додав він.

Нагадаємо, видання BuzzFeed з посиланням на два дипломатичні джерела поширило інформацію про те, що президент США Дональд Трамп нібито заявив лідерам G7, що Крим є російським, тому що всі, хто там живе, розмовляють російською мовою.

Після цього речниця українського МЗС Мар’яна Беца заявила, що Україна не реагуватиме на ці слова, тому що Україна ніколи офіційно не реагує на плітки.