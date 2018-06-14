Трамп заявив лідерам G7, що Крим російський, а Україна – одна з найкорумпованіших країн світу

СвітОлег Костюк, 14 червня20572

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Трамп заявив лідерам G7, що Крим російський, а Україна – одна з найкорумпованіших країн світу
фото Reuters
Трамп сказав лідерам G7, що Крим російський, бо там усі говорять російською

Президент США Дональд Трамп заявив лідерам «Великої сімки», що Крим є російським, тому що всі, хто живуть на півострові, говорять російською. Така заява Трампа прозвучала під час вечері з лідерами G7 в рамках саміту в Канаді в минулу п'ятницю, пише Європейська правда з посиланням на BuzzFeed.

Видання нагадує, що Росія була виключена з «Великої вісімки» після незаконної анексії Криму, яку президент РФ Володимир Путін обґрунтовував необхідністю захищати російських громадян і російськомовних.

Під час вечері Трамп також цікавився, чому лідери стали на бік України. Президент США сказав керівникам держав, що «Україна - одна з найкорумпованіших держав світу», зазначає джерело.

Видання зазначає: незрозуміло, чи були коментарі Трампа озвучені в жарт, чи ж вони сигналізують радикальний відхід від сьогоднішньої зовнішньої політики США.

Білий дім не відповів на прохання прокоментувати цю інформацію.

Президент США Дональд Трамп розповів, що чверть розмов на саміті «Великої сімки» у Квебеку була присвячена Росії.

Нагадаємо, раніше президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп заявив, що попередній президент Барак Обама дозволив Росії забрати в України Крим.

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