«Велика сімка» засудила анексію Криму і пообіцяла подальшу підтримку України

Лідери країн «Великої сімки» (G7) у підсумковому комюніке саміту в Канаді засудили анексію Криму і висловили підтримку суверенітету і територіальної цілісності України в її міжнародно визнаних кордонах. Про це йдеться в оприлюдненому на сайті саміту документі.

«Ми знову підтверджуємо наше засудження незаконної анексії Криму і нашу постійну підтримку суверенітету, незалежності та територіальної цілісності України в межах її міжнародно визнаних кордонів», – йдеться в комюніке.

Крім того, країни G7 пообіцяли продовжувати допомагати Україні в реалізації її реформ.

У комюніке наголошується, що продовження санкцій проти Росії пов'язане виключно з тим, що вона «не продемонструвала повного виконання своїх зобов'язань в Мінських домовленостях та поваги суверенітету України».

«Ми повністю підтримуємо зусилля в рамках «нормандського формату» та ОБСЄ для вирішення конфлікту у Східній Україні. Якщо буде потрібно, ми готові ввести додаткові обмежувальні заходи, щоб збільшити ту ціну, яку платить РФ за свої дії», – йдеться у документі.

Водночас країни «Великої сімки» мають намір і надалі підтримувати громадянське суспільство Росії і продовжувати залучати РФ до вирішення регіональних криз і глобальних викликів.

Зазначимо, що голова Білого дому Дональд Трамп заявив, що наказав представникам США не підписувати комінюке за підсумками саміту. Про це він написав у Twitter.

Based on Justin’s false statements at his news conference, and the fact that Canada is charging massive Tariffs to our U.S. farmers, workers and companies, I have instructed our U.S. Reps not to endorse the Communique as we look at Tariffs on automobiles flooding the U.S. Market!