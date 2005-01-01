«Велика сімка» засудила анексію Криму і пообіцяла подальшу підтримку України

СвітОлег Костюк, сьогодні, 08:59960

До теми

«Велика сімка» засудила анексію Криму і пообіцяла подальшу підтримку України
фото Reuters
Країни G7 пообіцяли продовжувати допомагати Україні в реалізації її реформ

Лідери країн «Великої сімки» (G7) у підсумковому комюніке саміту в Канаді засудили анексію Криму і висловили підтримку суверенітету і територіальної цілісності України в її міжнародно визнаних кордонах. Про це йдеться в оприлюдненому на сайті саміту документі.

«Ми знову підтверджуємо наше засудження незаконної анексії Криму і нашу постійну підтримку суверенітету, незалежності та територіальної цілісності України в межах її міжнародно визнаних кордонів», – йдеться в комюніке.

Крім того, країни G7 пообіцяли продовжувати допомагати Україні в реалізації її реформ.

У комюніке наголошується, що продовження санкцій проти Росії пов'язане виключно з тим, що вона «не продемонструвала повного виконання своїх зобов'язань в Мінських домовленостях та поваги суверенітету України».

«Ми повністю підтримуємо зусилля в рамках «нормандського формату» та ОБСЄ для вирішення конфлікту у Східній Україні. Якщо буде потрібно, ми готові ввести додаткові обмежувальні заходи, щоб збільшити ту ціну, яку платить РФ за свої дії», – йдеться у документі.

Водночас країни «Великої сімки» мають намір і надалі підтримувати громадянське суспільство Росії і продовжувати залучати РФ до вирішення регіональних криз і глобальних викликів.

Зазначимо, що голова Білого дому Дональд Трамп заявив, що наказав представникам США не підписувати комінюке за підсумками саміту. Про це він написав у Twitter.

«Зважаючи на брехливі заяви Джастіна Трюдо (прем'єр-міністр Канади - ред.) під час прес-конференції та той факт, що Канада обкладає наших американських фермерів, робітників та компанії величезними митами, я наказав представникам США не підписувати комюніке, поки ми розглядаємо можливість введення тарифів на автомобілі, які завалюють ринок США!», – написав Трамп.

Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

До теми

Дональд Трамп виступив за відновлення формату G8 за участі Росії ZAXID.NET
Обама дозволив Росії забрати в України Крим, – Трамп ZAXID.NET
Пропозиції партнерів
Останні новини
більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання не нижче першого абзацу на "Zaxid.net" — обов’язкові. Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди "Zaxid.net". Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами. Усі права захищені. © 2005—2018, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», "Zaxid.net".

Рубрики

Читай нас

Редакція

Made by
Залиште відгук