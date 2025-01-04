60-річний мешканець Калуської громади від отриманих травм помер на місці

У п’ятницю, 3 січня, в селі Боднарів Калуської громади трапилася смертельна ДТП. Внаслідок наїзду легкового автомобіля загинув 60-річний пішохід. Про це повідомили у поліції Івано-Франківської області.

На місці ДТП правоохоронці з'ясували, що 19-річна водійка автомобіля Ford Mondeо, рухаючись по дорозі Н-10 сполученням Стрий-Чернівці-Мамалига, наїхала на пішохода, який перебігав проїзну частину дороги через пішохідний перехід. 60-річний мешканець Калуської громади від отриманих травм помер на місці події. Водійка на момент ДТП була твереза.

За фактом ДТП слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинило смерть потерпілого) Кримінального кодексу України та встановлюють усі обставини події.