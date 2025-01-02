19-річному затриманому загрожує кримінальна відповідальність

Поліцейські встановили зловмисника, причетного до пошкодження ханукальної менори у Львові 30 грудня. Ним виявився 19-річний львів’янин. Він зізнався у вчиненому.

За даними поліції Львівщини, у момент скоєння порушення 19-річний хлопець перебував у стані алкогольного сп’яніння. На відео, яке оприлюднила поліція, він зізнався у вчиненому, розповів, що того вечора гуляв з друзями і був під дією алкоголю. Зі слів хлопця, він перерізав ножем дріт живлення менори.

Поліцейські також вирішують процесуальний статус інших учасників події, які перебували поряд та фільмували усе на відео.

Затриманому готують підозру за пошкодження релігійних споруд чи культових будинків (ст.178 ККУ). Винуватцю загрожує штраф, громадські роботи, обмеження або позбавлення волі на три роки.

Як повідомлялося, вандали загасили ханукальну менору, встановлену на вул. Валовій у центрі Львова. Ханукію встановили вперше за десятиліття на меморіальному комплексі «Простір синагог». До Другої світової на цьому місці були три єврейські святині — синагога «Золота Роза», Велика міська синагога та навчальний заклад «Бейт мідраш де-х ха-ір», який містив 8 малих синагог.