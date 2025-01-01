Ханукію встановили у Львові вперше за десятиліття

У Львові невідомі загасили ханукальну менору, обірвавши електричні дроти. Її встановили на місці меморіального комплексу у центрі міста. Відео цього хуліганського вчинку поширили в соцмережах.

З відео видно, що вчинок був запланований. Один чоловік в чорному одязі і каптурі, щоб його не впізнали, йде до менори, інші його знімають, коментують його дії і сміються. Невідомий підходить до менори і обриває електричні дроти, які освітлювали ритуальний дев’ятисвічник.

«Поліцейські розпочали кримінальне провадження за фактом пошкодження менори. Слідчі Львівського районного управління поліції за процесуального керівництва Галицької окружної прокуратури відкрили кримінальне провадження за ст. 178 ККУ (пошкодження релігійних споруд чи культових будинків)», – повідомили у поліції Львівщини.

Правоохоронці шукають правопорушника для притягнення його до відповідальності. Такий вчинок карається штрафом, громадськими роботами або позбавленням волі до трьох років.

Зазначимо, що Ханука – це свято з юдаїзму, яке щороку випадає на різні числа грудня. Але цьогоріч воно співпало з датою християнського Різдва – 25 грудня. Хануку святкують вісім днів у пам’ять про очищення єрусалимського храму, освячення жертовника та поновлення храмової служби. На це свято запалюють девятисвічник ханукію – щодня по свічці, який має горіти впродовж усього свята.

Як пише РІСУ, ханукію встановили вперше за десятиліття на меморіальному комплексі «Простір синагог» у Львові. До Другої світової на цьому місці були три єврейські святині — синагога «Золота Роза», Велика міська синагога та навчальний заклад «Бейт мідраш де-х ха-ір», який містив 8 малих синагог.

До слова, у Києві на майдані Незалежності цього року також встановили ханукію, що викликало неабиякий ажіотаж у суспільстві. Хоча її встановлюють у центрі столиці не вперше, але частина українців обурилася тим, що символ юдеїв встановили саме на Різдво.