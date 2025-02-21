Ханукію встановили у Львові вперше за десятиліття на меморіальному комплексі «Простір синагог»

Галицький райсуд Львова закрив кримінальне провадження щодо львів’янина, який 30 грудня пошкодив ханукальну менору у центрі Львова. Причиною закриття справи є те, що представник потерпілої сторони відмовився від звинувачень.

Як повідомляв ZAXID.NET, ввечері 30 грудня 2024 року львів’янин пошкодив ханукальну менору на місці меморіального комплексу у центрі міста. Ханукію встановили у Львові вперше за десятиліття на меморіальному комплексі «Простір синагог». До Другої світової на цьому місці були три єврейські святині — синагога «Золота Роза», Велика міська синагога та навчальний заклад «Бейт мідраш де-х ха-ір», який містив 8 малих синагог.

З відео, яке поширювали у соцмережах, видно чоловіка в чорному одязі і каптурі, який підійшов до менори і перерізав електричні дроти, які освітлювали ритуальний дев’ятисвічник.

Згодом поліція встановила, що менору пошкодив 19-річний львів’янин, щодо якого порушили кримінальну справу. Затриманий зізнався у вандалізмі, пояснивши, що був п’яним.

Із судового реєстру відомо, що до Галицького райсуду Львова надійшов обвинувальний акт.

«Обвинувачений створив атмосферу конфлікту та призвів до порушення духовного спокою віруючих, а також поставив під загрозу зриву проведення релігійного обряду – запалення Менори, яку виконують щовечора протягом восьми днів святкування Хануки, чим вчинив незаконне перешкоджання здійсненню релігійного обряду, що поставило під загрозу зриву релігійний обряд, тобто злочин, передбачений ч. 1 ст. 180 КК України», – йдеться в ухвалі суду.

Представник потерпілої сторони, БФ «Хабад-Львів», заявив усне клопотання про звільнення обвинуваченого від кримінальної відповідальної через відмову від обвинувачень у цій справі. Прокурор не заперечував проти закриття справи. Відтак суддя Ольга Павлюк закрила провадження. З порталу «Судова влада» відомо, що обвинуваченим був Костянтин Поляков.

19-річному львів’янину, згідно ч.1 ст.180 ККУ, загрожувало від 17 тис. грн до 51 тис. грн штрафу, громадські роботи, обмеження чи позбавлення волі до двох років.