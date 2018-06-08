Дональд Трамп виступив за відновлення формату G8 за участі Росії

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп виступає за присутність Росії на саміті країн «Великої сімки» (G7). Про це 8 червня повідомляє Reuters.
«Я люблю нашу країну. Я був найгіршим жахіттям Росії… Але, з урахуванням сказаного, Росія повинна бути на цій зустрічі… Це може не бути політично правильно, але у нас є світ, щоб ним управляти… Вони повинні дозволити Росії повернутись», – наводить цитату Трампа Washington Post.
Зазначимо, що Росія була виключена з групи держав із найрозвиненішими економіками після анексії українського Криму в 2014 році.
Уряд США і інші країни ввели жорсткі санкції щодо Росії, пов'язані з анексією в Криму, і ці санкції залишаються в силі.
Сьогодні до групи належать Велика Британія, Німеччина, Італія, Канада, США, Франція і Японія.
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