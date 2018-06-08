Дональд Трамп виступив за відновлення формату G8 за участі Росії

РФ виключили з групи країн G8 після анексії Криму в 2014 році

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп виступає за присутність Росії на саміті країн «Великої сімки» (G7). Про це 8 червня повідомляє Reuters.

«Я люблю нашу країну. Я був найгіршим жахіттям Росії… Але, з урахуванням сказаного, Росія повинна бути на цій зустрічі… Це може не бути політично правильно, але у нас є світ, щоб ним управляти… Вони повинні дозволити Росії повернутись», – наводить цитату Трампа Washington Post.

Зазначимо, що Росія була виключена з групи держав із найрозвиненішими економіками після анексії українського Криму в 2014 році.

Уряд США і інші країни ввели жорсткі санкції щодо Росії, пов'язані з анексією в Криму, і ці санкції залишаються в силі.

Сьогодні до групи належать Велика Британія, Німеччина, Італія, Канада, США, Франція і Японія.