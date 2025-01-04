Поліцейські, вивчивши записи камер відеоспостереження системи «Безпечна Львівщина», встановили місце перебування підозрюваного

На Львівщині поліцейські розшукали 56-річного мешканця Городка, який вбив свого знайомого. Затриманий раніше вже притягувався до кримінальної відповідальності за завдання тяжких тілесних ушкоджень. Про це у суботу, 4 січня, повідомили у поліції Львівської області.

Правоохоронці встановили, що між загиблим, 44-річним жителем Городка та його гостем, також місцевим 56-річним мешканцем, виник конфлікт під час розпивання спиртних напоїв. У результаті сутички гість задушив господаря та втік з місця події.

Поліцейські, вивчивши записи камер відеоспостереження системи «Безпечна Львівщина», встановили місце перебування підозрюваного та затримали його 3 січня.

Слідчі повідомили затриманому про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч.1 ст.115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на строк від семи до п’ятнадцяти років. Досудове розслідування триває, невдовзі суд обере підозрюваному запобіжний захід.