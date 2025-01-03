З 2014 року кількість ув'язнених в Росії скоротилася вдвічі через початок російсько-української війни

Росія залучила до війни проти України до 180 тисяч ув’язнених росіян. Про це повідомили у пресслужбі Служби зовнішньої розвідки у четвер, 2 січня.

За даними розвідки, станом на листопад 2024 року країна-агресорка завербувала для участі у повномасштабній війні від 140 до 180 тис. людей, які відбували покарання за скоєні злочини у російських тюрмах. Ув’язненим обіцяли скорочення покарання, амністію в деяких випадках, а також одноразову виплату за вступ до російської армії.

Втім, з 1 січня 2025 року Росія скасувала одноразові виплати для ув’язнених, які долучилися до війни проти України. Відповідне рішення російського уряду, за даними СЗР, є свідченням поглиблення економічної кризи в країні та грошового дефіциту.

«Раніше ув’язнені отримували за контракт одноразову виплату 1 718 дол. США. У липні 2024 року розмір виплати збільшився до 3 524 дол. При цьому ув’язнені, а також їхні родичі позбавлені низки виплат і пільг, які отримують учасники добровольчих формувань. До того ж зарплата такої категорії осіб вдвічі-вчетверо нижча, ніж в інших окупантів», – повідомили у пресслужбі Служби зовнішньої розвідки.

За даними українських розвідників, станом на 2024 рік у російських тюрмах та колоніях перебувало приблизно 300-350 тис. ув’язнених, що становить менш ніж половину від показника 2014 року. Таке зменшення у розвідці пояснили початком російсько-української війни.

До слова, механізм мобілізації ув’язнених також працює і в Україні – станом на листопад 2024 року до Збройних сил України вже долучилися 7000 колишніх ув’язнених. 6000 із них на кінець осені вже беруть участь у бойових діях. Зазначається, що звільнені громадяни несуть службу виключно в штурмових підрозділах, що повністю складаються із колишніх ув’язнених.