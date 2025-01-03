Польща почала своє головування в ЄС з 1 січня 2025 року

На урочисту церемонію з нагоди початку головування Польщі в Євросоюзі не запросили посла Угорщини. Про це повідомили у ноті польського МЗС, аргументувавши таке рішення наданням Угорщини політичного притулку розшукуваного польського євродепутата Марціну Романовському, якого звинувачують у корупції, повідомив 3 січня Polsat. Не отримав запрошення також і Віктор Орбан.

Посла Угорщини Іштвана Ійдярто не запросили на церемонію, яка відбудеться у п’ятницю, 3 січня, через погіршення польсько-угорських відносин. За словами заступника польського МЗС Анджея Шейни, посол Угорщини «небажаний зі зрозумілих причин».

«Угорщина в ЄС тривалий час поводиться як так звана enfant terrible («жахлива дитина» – франц.), і їм завжди це сходило з рук, завжди вдавали, що нічого не сталося. Так більше бути не може. Польща, яка головує, не може терпіти такого типу поведінку, яка впливає на весь ЄС, а також не може терпіти поведінки, яка, як у випадку з Угорщиною, порушує положення про європейську заборону арештів і впливає на наші двосторонні відносини. Коротше кажучи, Угорщина поводилася щодо Польщі та ЄС неприйнятним чином», – заявив польський дипломат.

Зокрема, Польща не хоче бачити угорського посла через надання у грудні 2024 року Угорщиною політичного притулку Марціну Романовському – колишньому заступнику міністра юстиції Польщі, євродепутату, який також є чинним депутатом Сейму від партії «Право і справедливість». 48-річний політик є підозрюваним у справі привласнення 58 млн злотих Фонду «Справедливість». У 12 грудня окружний суд Варшави оголосив про видачу європейського ордера на арешт Романовського, а згодом польська прокуратура видала санкцію на арешт політика.

Як повідомила заступниця міністра з європейських справ польського уряду Магдалена Собков'як-Чарнецька, не отримав запрошення також і прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан. Вона визнала, що відсутність запрошення прем'єр-міністру Угорщини є наслідком надання політичного притулку колишньому міністру юстиції Марціну Романовському («ПіС»). Крім того, вона заявила, що Угорщина «поставила себе на маргінеси Європейського Союзу» і «наразі є єдиною країною в Європейському Союзі, яка підлягає процедурі перевірки верховенства права».

«Рішення міністра закордонних справ Польщі можна охарактеризувати двома словами: жалюгідне і дитяче», – заявив міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто, якого цитує угорський портал HVG.

Зазначимо, Польща заступила на головування в ЄС 1 січня 2025 року – до цього з червня 2024 року в Євросоюзі головувала Угорщина, яка неодноразово накладала вето на санкції проти Росії та підтримку України з боку Європи.