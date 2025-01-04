Рулет із телятини та овочів – це смачна та ситна страва, яка легко стане прикрасою будь-якого святкового столу. Поєднання ніжного мʼяса та свіжих овочів робить його не тільки смачним, а й корисним. Цей рецепт ідеально пасує тим, хто хоче порадувати своїх близьких новим кулінарним шедевром, пише шеф-кухар Євген Клопотенко.

Інгредієнти:

яловичина – 750 г;

середня цибуля – 1 шт.;

олія – 20 мл;

морква – 1 шт.;

солодкий червоний перець – 1 шт.;

томати – 120 г;

сіль до смаку;

мелена паприка – 3 г;

яйця – 3 шт.;

олія для змащування форми;

сметана для подачі;

зелень для подачі.

Спосіб приготування:

Подрібніть через мʼясорубку двічі яловичину. Почистьте та поріжте дрібним кубиком середню цибулю. Обсмажте її на олії до прозорості.

Додайте до цибулі почищену та натерту на велику тертку моркву. Пасеруйте овочі ще 2-3 хвилини.

Поріжте кубиком солодкий червоний перець та додайте його до овочів. Смажте все ще пару хвилин. Також подрібніть томати та додайте їх на пательню. Пасеруйте ще 3-4 хвилини.

Готові овочі охолодіть та додайте до фаршу. Також додайте сіль до смаку, меленої паприки, яйця. Ретельно вимішайте масу.

Змастіть форму для хліба (шириною 12 см та висотою 6 см) олією та викладіть у неї фарш. Випікайте страву протягом 50-60 хвилин при 180 градусах. Подавайте зі сметаною та зеленню.