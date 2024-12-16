Якщо ви шукаєте легкий і швидкий рецепт закуски, яка б підійшла і до святкового столу, і на кожен день, то крученики з м’ясом та грибами – ідеальна страва. Крученики універсальні, ви можете змінювати начинку і обрати за своїм смаком щось одне або ж зробити їх пісними для Святвечора.

Інгредієнти:

листкове тісто – 1 шт.;

свиняча вирізка – 200 г;

печериці – 150 г;

ріпчаста цибуля – 1 шт.;

яєчний жовток – 1 шт.;

сіль за смаком;

чорний мелений перець за смаком.

Спосіб приготування:

Очищаємо мʼясо від зайвих плівок та жиру, нарізаємо його то тонкі скибки та трохи відбиваємо, пише шеф-кухар Євген Клопотенко. Розігріваємо сковорідку з олією та трішки обсмажуємо з обох сторін.

Печериці нарізаємо дрібними шматочками та обсмажуємо з цибулею на тій самій сковорідці, де обсмажувалося мʼясо. Солимо і перчимо.

Розкачуємо листкове тісто, нарізаємо на квадрати та закручуємо в нього мʼясо з грибами.

Змащуємо крученики яєчним жовтком та викладаємо на деко.

Запікаємо крученики у розігрітій до 180 градусів духовці 20-25 хвилин.