Крученики з м'ясом та грибами. Рецепт дня0
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Якщо ви шукаєте легкий і швидкий рецепт закуски, яка б підійшла і до святкового столу, і на кожен день, то крученики з м’ясом та грибами – ідеальна страва. Крученики універсальні, ви можете змінювати начинку і обрати за своїм смаком щось одне або ж зробити їх пісними для Святвечора.
Інгредієнти:
- листкове тісто – 1 шт.;
- свиняча вирізка – 200 г;
- печериці – 150 г;
- ріпчаста цибуля – 1 шт.;
- яєчний жовток – 1 шт.;
- сіль за смаком;
- чорний мелений перець за смаком.
Спосіб приготування:
Очищаємо мʼясо від зайвих плівок та жиру, нарізаємо його то тонкі скибки та трохи відбиваємо, пише шеф-кухар Євген Клопотенко. Розігріваємо сковорідку з олією та трішки обсмажуємо з обох сторін.
Печериці нарізаємо дрібними шматочками та обсмажуємо з цибулею на тій самій сковорідці, де обсмажувалося мʼясо. Солимо і перчимо.
Розкачуємо листкове тісто, нарізаємо на квадрати та закручуємо в нього мʼясо з грибами.
Змащуємо крученики яєчним жовтком та викладаємо на деко.
Запікаємо крученики у розігрітій до 180 градусів духовці 20-25 хвилин.