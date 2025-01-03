Рослинна олія забруднила річку Південний Буг у Миколаєві

З річки Південний Буг, що не Миколаївщині, вдалося відкачати понад 70 тонн рослинної олії, розлив якої стався через падіння уламків російського безпілотника. Роботи з відкачування олії для зменшення шкоди довкіллю тривають шостий день, повідомив мер Миколаєва Олександр Сєнкевич у п’ятницю, 3 січня.

Розлив рослинної олії стався у ніч на 28 грудня, коли російські окупанти атакували Миколаївську область безпілотниками. Внаслідок падіння уламків відбулося пошкодження резервуара місцевого агропідприємства, що призвело до витоку понад 1,5 тис. тонн рослинної олії.

«З метою ліквідації наслідків з матеріального резерву Миколаєва виділено сорбуючи бонові загородження, які наші фахівці 10 взводу ДВГРЗ ДСНС локально встановили в місцях забруднення акваторії», – повідомив Олександр Сєнкевич.

За словами начальника управління міської ради Миколаєва з питань надзвичайних ситуацій Романа Возняка, розлив олії не нестиме серйозних негативних наслідків для Південного Бугу, куди вона потрапила, оскільки олія є органічною сполукою. Він зазначив, що станом на 3 січня олійні плями з річки вдалося ліквідувати. Втім, очисні роботи триватимуть ще два тижні.

Над ліквідацією наслідків російської атаки працюють співробітники агрофірми, працівники компанії-власника резервуара та міські служби. Після повного очищення забрудненої території експерти підрахують збитки, яких завдала російська атака для місцевої екології.

Нагадаємо, у неділю, 15 грудня, біля Керченської протоки почали тонути два російські танкери «Волгонефть-212» і «Волгонефть-239», які перевозили нафтопродукти, зокрема мазут. Їх нібито пошкодили високі хвилі у морі. Міжнародна екологічна організація Greenpeace після аварії танкерів попередила про можливу екологічну катастрофу. Екологи наголошують, що будь-який розлив нафти або нафтопродуктів у цих водах може мати серйозні наслідки. Згодом очевидці почали фіксувати факти загибелі дельфінів та риби у забруднених регіонах.

17 грудня росіяни заявили про аварію третього танкера біля Керченської протоки – «Волгонефть-109». Втім, морська рятувальна служба РФ запевнила, що попри пошкодження танкера «Волгонефть-109», витоку мазуту в море немає.