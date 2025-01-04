Майданчик розташований у четвертій зоні паркування

У Львові запрацював новий паркувальний майданчик ЛеоПарковки ЛКП «Львівавтодор». Облаштували його на вул. Єфремова (від вул. Київської до вул. Мельника). Майданчик розташований у четвертій зоні паркування і має 41 паркомісце, з яких чотири – для людей з інвалідністю. Про це повідомили у Львівській міській раді.

«Із п'ятниці, 3 січня, запрацював новий паркувальний майданчик на вул. Єфремова. Тут облаштовані відповідні знаки та інформаційні щити, які допоможуть водіям швидко зорієнтуватися щодо роботи майданчика та способів оплати», – зазначив директор ЛКП «Львівавтодор» Микола Власюк.

Графік роботи майданчика: в будні дні з 08:00 до 20:00. Тариф діє відповідно до зональності майданчика – 15 грн/год.

Способи оплати за паркування:

безготівково. Через QR-код на інфощиті: скануєте камерою телефону, обираєте сервіс для оплати – àbank24, Приват24, UNIP, EasyPay. Без сканування QR-коду: через додатки àbank24, Приват24 і сервіси UNIP, EasyPay;

готівкою. Через найближчі термінали EasyPay (вул. Коновальця, 50 та вул. Коновальця, 7).

Весь перелік майданчиків ЛеоПарковки можна переглянути на сайті.