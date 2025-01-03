Відключення пов'язані з навантаженням на енергосистему Придністров'я після припинення поставок російського газу

У п’ятницю, 3 січня, у невизнаному Придністров’ї запровадили віялові відключення електроенергії. Відключення пов’язані з тим, що місцеві мешканці почали споживати більше електроенергії, аніж виробляє енергосистема Придністров’я, після припинення постачання російського газу до регіону, повідомило видання Newsmaker із посиланням на невизнаного лідера Придністров’я Вадіма Красносєльського.

Відключення запровадили з 18:00 до 22:00 у різних районах Тирасполя, Бендер та Рибниці, а також у низці місцевих сіл. За словами Красносєльського, споживання електроенергії у Придністров’ї різко зросло через відсутність централізованого опалення та нестачі палива для газових котлів у домогосподарствах.

Дефіцит в енергосистемі насамперед зумовлений відмовою України продовжувати контракт із «Газпромом» щодо транзиту російського газу через Україну до країн Європи. 1 січня 2025 року транзит газу остаточно і повністю припинився.

Водночас наприкінці грудня Росія заявила про припинення поставок газу до Молдови, яка нібито «регулярно не виконує платіжні зобов’язання». Через перекриття транзиту газу до Молдови без енергоносіїв залишилося і невизнане Придністров’я, яке мало доступ виключно до російського газу. У регіоні запровадили режим надзвичайної ситуації, у помешканнях відключили опалення, а також зупинили роботу усіх промислових підприємств.

Зазначимо, Молдова, яка наразі імпортує електроенергію з Європи, а зокрема з Румунії, запропонувала Придністров’ю налагодити транзит газу з європейських країн. Втім, влада невизнаного регіону категорично відмовилася, заявивши, що очікує допомоги від російського «Газпрому», який зобов’язався постачати паливо до січня 2026 року. За словами виконувача обов’язків голови компанії «Молдовагаз» Василя Чебана, у Тирасполі відмовилися від пропозиції допомоги, оскільки це означатиме закупівлю газу нібито за «вищими й нестабільними» цінами.

У «Газпромі» та російських владних структурах ситуацію з постачанням газу не коментували.