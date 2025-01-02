Усі промислові підприємства Придністров'я припинили роботу на невизначений термін

У невизнаному Придністров’ї через припинення постачання російського газу через Україну тимчасово зупинилася робота усієї місцевої промисловості. Про це у четвер, 2 січня, заявив так званий перший заступник голови невизнаного уряду Придністров’я та «міністр економічного розвитку» регіону Сєргєй Оболонік в інтерв’ю придністровським ЗМІ.

За словами Оболоніка, усі промислові підприємства, за винятком тих, які забезпечують продовольчу безпеку регіону, припинили свою роботу через суттєвий брак енергетичного ресурсу. Йдеться про російський газ, транзит якого Україна припинила 1 січня 2025 року – після завершення дії контракту з «Газпромом».

«Проблема має настільки глобальний характер, що за тривалого її неврегулювання ми отримаємо вже незворотні зміни. Тобто підприємства втратять можливість до запуску», – заявив так званий урядовець.

Водночас Сєргєй Оболонік заявив, що ситуація у Придністров’ї є «керованою і прогнозованою». До 5 січня невизнаний уряд має визначити, скільки енергії споживає побутовий сектор та вирішить, скільки енергії можна спрямувати на потреби підприємств.

Тим часом Молдова запропонувала невизнаному Придністров'ю допомогу з придбанням газу. Країна готова постачати енергоресурси з Євросоюзу усіма доступними альтернативними маршрутами на основі агентської угоди.

Нагадаємо, 1 січня 2025 року Україна повністю припинила транзит російського газу через свою територію. За словами голови НАК «Нафтогаз України» Олексія Чернишова, Україна відмовилася від транзиту газу особливо через те, що РФ не виконує умов контракту – не сплачує передбачені угодою гроші, через що «Нафтогаз» недоотримує фінансування.