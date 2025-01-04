Потрапити в Угорщину поза пунктами пропуску намагались троє чоловіків з Дніпропетровщини, Донеччини та Закарпаття

У п’ятницю ввечері, 3 січня, на Закарпатті прикордонники відділу «Лужанка» Мукачівського загону затримали трьох ухилянтів, які намагалися незаконно потрапити до Угорщини. Про це повідомили у Західному регіональному управлінні Держприкордонслужби.

Потрапити в Угорщину поза пунктами пропуску намагались троє чоловіків з Дніпропетровщини, Донеччини та Закарпаття. Наряд виявив правопорушників за 800 метрів до кордону. Помітивши військовослужбовців, чоловіки спробували втекти. Переслідуючи їх, прикордонники здійснили кілька попереджувальних пострілів. Усіх трьох затримали.

Порушників доставили до прикордонного підрозділу. Правову оцінку їхнім діям вже невдовзі визначатиме суд. Наразі прикордонники встановлюють осіб, причетних до організації незаконної подорожі.