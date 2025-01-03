Інцидент стався ввечері 22 квітня 2024 року біля села Луги Рахівського району

Рахівський районний суд визнав винними у грабежі в умовах воєнного стану мешканців села Лазещина Миколу та Олександра Обладанів. За побиття прикордонників і привласнення їх зброї та документів, батьку та сину призначили відповідно 4 та 3,5 роки ув’язнення.

Як йдеться у вироку суду, який винесли 27 грудня, подія сталася ввечері 22 квітня 2024 року в урочищі «Олан» біля села Луги Рахівського району. Наряд з двох військовослужбовців ДПСУ помітив двох чоловіків, які намагалися пробратися до Румунії.

Щоб зупинити порушників, один з прикордонників кілька разів вистрелив у повітря, однак обвинуваченому – Миколі Обладану – вдалося ударом в обличчя збити його з ніг. Погрожуючи сокирою, закарпатець змусив прикордонників віддати йому мобільні телефони, рацію, документи та пістолет травматичної дії «Форт 12-Р» з 8 патронами. Після сутички Олександр та Микола Обладани повернулися додому.

Під час судового засідання обвинувачені зізналися, що в той день хотіли незаконно перетнути українсько-румунський кордон, а інцидент з прикордонниками спровокувала стрілянина. Пояснили, що взяли з собою сокиру, щоб нарубати дров і розпалити ватру. Олександр та Микола Обладани розкаялися у вчиненому та попросили вибачення у потерпілих.

Прикордонники у свою чергу розповіли, що інцидент тривав близько години, а чоловіки, які напали на них, погрожували фізичною розправою їм та їхнім сім’ям.

Дослідивши всі матеріали справи, суддя Марія Марусяк визнала Миколу та Олександра Обладанів винними у грабежі в умовах воєнного стану, заподіянні тілесних ушкоджень правоохоронцям та привласненні їх документів. За скоєне батьку та сину призначили відповідно 4 та 3,5 роки ув’язнення. На вирок можуть подати апеляцію.