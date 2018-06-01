Обама дозволив Росії забрати в України Крим, – Трамп

СвітОлег Костюк, сьогодні, 20:59950

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Обама дозволив Росії забрати в України Крим, – Трамп
фото Reuters
Трамп знову висловив РФ підтримку в повернення до групи G7

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп заявив, що попередній президент Барак Обама дозволив Росії забрати в України Крим. Про це він заявив на прес-конференції в рамках участі у саміті лідерів країн «Великої сімки» в регіоні Шарлєвуа (Квебек), пише УНІАН.

«Ви знаєте, ви маєте запитати президента Обаму, тому що він був тим, хто дозволив, щоб Крим був втрачений. Це сталося під час його керівництва, і він був тим, хто дозволив Росії вторгнутися до Криму й витратити там багато коштів, тому що вони витратили багато грошей на перебудову, і я думаю, вони там мають базу для підводних човнів», – заявив Трамп.

«Обама може говорити все що захоче, але він дозволив Росії забрати Крим. Я, напевно, вчинив би зовсім по-іншому, але ви дійсно маєте запитати про це у президента Обами. Ви знаєте, чому він зробив це? Але це було зроблено давно», – наголосив Трамп.

Також Трамп знову висловив РФ підтримку в повернення до групи G7, незважаючи на негативну реакцію інших членів групи найбільш розвинених економік світу.

«Я б хотів бачити Росію в G8 на противагу до G7. Я б сказав, що G8 – більш значуща група, ніж G7», – зазначив Трамп.

Президент США зазначив, що повернення Росії стало б «активом» для всіх країн і «так було б краще для всіх».

«Ми шукаємо миру для світу... ми не прагнемо грати в ігри», – цитує Трампа «Українська правда».

Зазначимо, що Росія була виключена з групи держав із найрозвиненішими економіками після анексії українського Криму в 2014 році.

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