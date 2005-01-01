Україна втратила $100 млрд через російську агресію в Криму і на Донбасі, – Atlantic Council

Росія почала свої агресивні дії на території України в 2014 році анексувавши Крим

Україна втратила 100 млрд доларів через російську агресію в Криму та на Донбасі. Про це йдеться в дослідженні аналітичного центру Atlantic Council, яке було презентовано в «Українському кризовому медіа центрі».

У дослідженні говориться, що після анексії Криму Україна втратила 1,4 млн га землі, які оцінюються у понад 1,8 млрд доларів. Крім того, банки втратили свої активи, які залишилися в банківських відділеннях (від 1,7 до 1,9 млрд доларів). Разом з цим, Росія конфіскувала «Крименерго», тобто Україна втратила 1 млрд доларів.

На Донеччині через бойові дії зруйновано велику частину інфраструктури. У дослідженні експерти оцінили збитки в 9,5 мільярдів доларів.

А після зменшення частки торгівлі з Росією Україна втратила ще 14 млрд доларів.

Уточнюється, що і Росія зазнала економічних втрат. Зокрема, РФ щороку витрачає близько 2 млрд доларів на підтримку Криму, а військові розтрати останнім часом зросли до 5,3% ВВП.

Експерти також наголосили, що українські компанії та фізичні особи, які втратили свої активи внаслідок агресії РФ, можуть подати позови в міжнародні суди з вимогою компенсацій від Кремля.

«В українців є декілька шляхів, щоб отримати компенсацію за шкоду, яка була завдана. Один зі шляхів – двостороння угода про інвестиції між Україною та Росією, яка була підписана у 1998 році. Ця угода передбачає, що кожна сторона заохочуватиме інвесторів іншої сторони здійснювати інвестиції на своїй території та дозволить такі інвестиції, поважаючи законодавство іншої сторони», - зазначив президент Світового конгресу українців (СКУ) Євген Чолій.

Нагадаємо, що Росія почала свої агресивні дії на території України в 2014 році, анексувавши Крим і розгорнувши бойові дії на Донбасі. Станом на лютий 2017 року загинуло 9,8 тис. українців, 23 тис. було поранено і майже 1,8 людей стали вимушеними переселенцями. Таким чином, Росія захопила 7,2% території України. 25 січня 2017 року Верховна Рада визнала Російську Федерацію агресором.