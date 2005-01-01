Окупований Крим щороку залишають близько 2-3 тис. людей

З окупованого Росією Криму щороку виїжджає близько 2-3 тис. місцевих жителів. Про це розповів перший заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України Юсуф Куркчі, пише «Укрінформ».

«Є люди, які на постійно виїжджають із Криму, є кількість населення, яка повертається... Я не хочу бути неправдивим, але якщо говорити про 2 – 3 тис. людей на рік, то це може бути близько до істини», – сказав Куркчі.

Як він зазначив, цей процес має складову, що останнім часом не змінюється.

«Динаміка в тому, що все ж таки сальдо тих, хто виїжджає з Криму, є більшим (ніж тих переселенців, які згодом знову повертаються на півострів - ред.)», – сказав перший заступник міністра.

Він також зауважив, що через загострення бойових дій на сході України слід очікувати збільшення найближчим часом кількості вимушених переселенців із Донбасу в інші регіони держави.

«Взагалі-то феномен переселення і динаміка цих міграційних процесів, якщо говорити про Донецьку і Луганську області, залежать від інтенсивності бойових дій. Якщо ми говоримо про загострення ситуації по лінії зіткнення, то, звичайно, найближчим часом кількість людей, які будуть виїжджати з метою забезпечити безпеку для своєї родини, вона буде збільшуватись», – наголосив Куркчі.

За його словами, наразі у цих областях спостерігається дуже велика постійна міграція населення, причому в обох напрямках.

«Тому дуже важко порахувати, скільки виїхало. Загальна цифра коливається», – сказав перший заступник міністра, зазначивши при цьому, що велика кількість вимушених переселенців не реєструються на території інших регіонів.

Він додав, що, за оцінкою структур ООН, кількість вимушених переселенців на території України становить близько 1,5 млн осіб.