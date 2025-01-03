Наступним турніром для серба стане Australian Open

Сербський тенісист Новак Джокович (ATP № 7) зазнав сенсаційної поразки у чвертьфіналі турніру в Брісбені (Австралія). Кривдником 24-разового переможця турнірів Grand Slam став американець Рейллі Опелка, який у світовій класифікації йде під номером 293.

АТР 250 Брісбен, хард, 1/4 фіналу

Новак Джокович (Сербія, ATP № 7) – Рейллі Опелка (США, ATP № 293) – 6:7 (6:8), 3:6

Це була перша зустріч суперників, вона тривала 1 годину та 40 хвилин. Джокович жодного разу не зумів узяти подачу Рейллі. У першому сеті тенісисти обмінювалися перемогами у геймах. Перевага була у Новака, проте Опелка зрівняв рахунок і перевів гру у тайбрейк, де серб програв з рахунком 6:8. Другу партію краще розпочав американець, а за рахунку 3:5 Джокович не виграв жодної подачі й завершив виступи на турнірі.

У півфіналі Опелка зіграє проти Джованні Мпеші Перрікара (Франція, ATP № 31). Цікаво, що француз на старті змагань вибив Ніка Кірьоса, з яким Новак грав в одному дуеті в парному розряді на цих кортах.

Нагадаємо, на шляху до чвертьфіналу Джокович спершу здолав австралійця Рінкі Хіджікату, а у другому колі здобув рекордну 20-ту перемогу над Гаелем Монфісом, не програвши жодного сету. Наступним турніром для Новака стане Australian Open, який стартує 12 січня. Серб ставав переможцем австралійського Grand Slam 10 разів – рекорд мейджора.