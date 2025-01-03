Львів’яни зможуть набрати освячену воду із великого резервуару, що протягом 6 січня буде розташований на площі Ринок

У понеділок, 6 січня, на свято Богоявлення на площі Ринок традиційно відбудеться Чин освячення води. Як повідомили у Львівській міськраді, воду освятять військові капелани різних конфесій, які духовно супроводжують українських захисників.

Як зазначають в управлінні внутрішньої політики Львівської міської ради, Чин водосвяття розпочнеться 6 січня о 10:00. Після цього львів’яни зможуть набрати освячену воду із великого резервуару, що протягом дня буде розташований на площі Ринок.

«Загальноміське Водохреща вже стало доброю традицією для нашого міста, коли священники різних конфесій звершують освячення води, яку потім всі охочі мешканці нашого міста і навіть гості можуть набрати собі додому. Важливо те, що цього року, уже вдруге, Чин освячення води здійснять наші військові капелани», – каже Сергій Кубелко, в.о. директора департаменту «Адміністрація міського голови» Львівської міської ради.